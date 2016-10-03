Александр Бубнов: Ошибка арбитра испортила впечатление о матче «Зенит» - «Спартак»
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Спартак» в
чемпионате России (4:2). Также он отметил ошибку главного арбитра матча Сергея
Иванова.
«Единственное, что испортило впечатление о матче – результативная ошибка главного арбитра Сергея Иванова. При счёте 3:2 «Спартак» оказывал давление на хозяев, а Доменико Кришито должен был получить вторую желтую карточку и покинуть поле за фол на Промесе. Но главный судья вместе с боковым дружно закрыли глаза на этот эпизод.
Не верю, что они не заметили фола, но, даже если Иванов не хотел удалять Кришито (что тоже неправильно, но не так критично, как вышло), не зафиксировать фол он не имел права. Буквально в следующей атаке судья назначил пенальти в ворота «Спартака», и «Зенит» снял все вопросы о победителе», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция