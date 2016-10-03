Александр Бубнов: Ошибка арбитра испортила впечатление о матче «Зенит» - «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Спартак» в чемпионате России (4:2). Также он отметил ошибку главного арбитра матча Сергея Иванова.

«Единственное, что испортило впечатление о матче – результативная ошибка главного арбитра Сергея Иванова. При счёте 3:2 «Спартак» оказывал давление на хозяев, а Доменико Кришито должен был получить вторую желтую карточку и покинуть поле за фол на Промесе. Но главный судья вместе с боковым дружно закрыли глаза на этот эпизод.

Не верю, что они не заметили фола, но, даже если Иванов не хотел удалять Кришито (что тоже неправильно, но не так критично, как вышло), не зафиксировать фол он не имел права. Буквально в следующей атаке судья назначил пенальти в ворота «Спартака», и «Зенит» снял все вопросы о победителе», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».