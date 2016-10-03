Александр Бубнов: Результат матча «Зенит» - «Спартак» отражает содержание игры

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Спартак» в чемпионате России. Напомним, что «Зенит» победил со счетом 4:2.

«Результат в целом отражает содержание, и он прогнозировался ещё до начала матча. Мирча Луческу нашёл и отладил верную модель игры в нападении. «Зенит» действует по бразильскому принципу: мы всё равно забьем больше, чем вы. Главное действующее лицо при этом – Жулиано, который получает баллы за результативность в каждом матче, является мозгом атаки.

От Массимо Карреры, как от итальянского специалиста, разбирающегося в оборонительных построениях, я ожидал увидеть какое-то персональное решение по бразильцу, вплоть до индивидуальной опеки. Но на деле при довольно открытом футболе у Жулиано были развязаны руки», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».