Александр Бубнов: Результат матча «Зенит» - «Спартак» отражает содержание игры
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Спартак» в
чемпионате России. Напомним, что «Зенит» победил со счетом 4:2.
«Результат в целом отражает содержание, и он прогнозировался ещё до начала матча. Мирча Луческу нашёл и отладил верную модель игры в нападении. «Зенит» действует по бразильскому принципу: мы всё равно забьем больше, чем вы. Главное действующее лицо при этом – Жулиано, который получает баллы за результативность в каждом матче, является мозгом атаки.
От Массимо Карреры, как от итальянского специалиста, разбирающегося в оборонительных построениях, я ожидал увидеть какое-то персональное решение по бразильцу, вплоть до индивидуальной опеки. Но на деле при довольно открытом футболе у Жулиано были развязаны руки», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция