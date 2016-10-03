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Александр Бубнов: ЦСКА выглядел так, будто играл вдесятером

Максим Кравченко
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА. Напомним, что «Ростов» победил со счетом 2:0.

«Потеря Понтуса Вернблума и Алана Дзагоева очень сильно отразилась на игре ЦСКА, в особенности на средней линии. Кроме того, мы увидели, что не в лучшем состоянии был Тошич. Миланов очень старался, но этого было мало, а Головин вообще играл не на своей позиции, хоть и тоже старался. Но он все же не опорный полузащитник, потому и не сумел полноценно заменить Вернблума, который, судя по всему, сейчас вообще незаменим.

Кроме того, не слишком надежно армейцы сыграли и в обороне, да и в атаке мало что получалось: так, Траоре был просто мертвый. И вышло в итоге, что не вышло практически ничего. Мы увидели, что команда в целом играет пассивно, мало борется, выглядит так, будто играет вдесятером. Перед матчем я также говорил, что ЦСКА может добиться результата за счет стандартов. Но и здесь ничего не получилось: один раз выручил Джанаев, а больше моментов у армейцев толком и не было», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

ЦСКА упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата России. Красно-синие на одно очко отстают от лидирующих в турнире «Спартака» и «Зенита». «Ростов» поднялся на четвертое место.

15 октября в 10-м туре «Ростов» на «Открытие Арене» сыграет со «Спартаком», а ЦСКА днем ранее на новом домашнем стадионе примет «Уфу».

Матч

Ростов - ЦСКА - 2:0 (0:0)

Голы

Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).

Состав

Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре

Предупреждения:

Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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