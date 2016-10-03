Хамес Родригес получил травму в матче с «Эйбаром»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:1). Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Сообщается, что футболист получил растяжение голеностопа. Напомним, что из-за травмы Хамеса в стартовом составе в последний момент заменил Матео Ковачич. Как информирует Marca, примет участие в матчах за сборную Колумбии в квалификации ЧМ-2018.

В нынешнем сезоне 25-летний Хамес Родригес провел семь матчей за «Реал» и забил один мяч при трех голевых передачах.