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Хамес Родригес получил травму в матче с «Эйбаром»

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:1). Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Сообщается, что футболист получил растяжение голеностопа. Напомним, что из-за травмы Хамеса в стартовом составе в последний момент заменил Матео Ковачич. Как информирует Marca, примет участие в матчах за сборную Колумбии в квалификации ЧМ-2018.

В нынешнем сезоне 25-летний Хамес Родригес провел семь матчей за «Реал» и забил один мяч при трех голевых передачах.

Матч

Реал - Эйбар - 1:1 (1:1)

Голы

Рико 6 (0:1). Бэйл 18 (1:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Данило, Варан (Начо, 46), Пепе, Ковачич, Бэйл, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 46)

Эйбар: Риесго, Лежён, Луна, Дос Сантос, Энрих (Гарсия К., 76), Гарсия Д., Пенья (Бебе, 87), Рико, Эскаланте, Педро Леон (Гонсалес, 90), Капа

Предупреждения:

Бэйл, 44; Карвахаль, 44; Мората, 56; Кроос, 73 - Эскаланте, 29; Гарсия Д., 48; Лежён, 57; Пенья, 71; Рико, 84

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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