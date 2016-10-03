Хамес Родригес получил травму в матче с «Эйбаром»
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил
травму в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:1). Об этом сообщает
официальный сайт столичного клуба.
Сообщается, что футболист получил растяжение голеностопа. Напомним, что из-за травмы Хамеса в стартовом составе в последний момент заменил Матео Ковачич. Как информирует Marca, примет участие в матчах за сборную Колумбии в квалификации ЧМ-2018.
В нынешнем сезоне 25-летний Хамес Родригес провел семь матчей за «Реал» и забил один мяч при трех голевых передачах.
Реал: Навас, Карвахаль, Данило, Варан (Начо, 46), Пепе, Ковачич, Бэйл, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 46) Эйбар: Риесго, Лежён, Луна, Дос Сантос, Энрих (Гарсия К., 76), Гарсия Д., Пенья (Бебе, 87), Рико, Эскаланте, Педро Леон (Гонсалес, 90), Капа Бэйл, 44; Карвахаль, 44; Мората, 56; Кроос, 73 - Эскаланте, 29; Гарсия Д., 48; Лежён, 57; Пенья, 71; Рико, 84 Хуан Мартинес Мунуэра (Испания) 02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Реал: Навас, Карвахаль, Данило, Варан (Начо, 46), Пепе, Ковачич, Бэйл, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 46)
Эйбар: Риесго, Лежён, Луна, Дос Сантос, Энрих (Гарсия К., 76), Гарсия Д., Пенья (Бебе, 87), Рико, Эскаланте, Педро Леон (Гонсалес, 90), Капа
Бэйл, 44; Карвахаль, 44; Мората, 56; Кроос, 73 - Эскаланте, 29; Гарсия Д., 48; Лежён, 57; Пенья, 71; Рико, 84
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция