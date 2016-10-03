Модрич успешно перенес операцию

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич был успешно прооперирован. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, из колена игрока извлекли фрагмент хряща после полученной им травмы. Ожидается, что восстановление хорвата займет около месяца. Впрочем, если восстановление будет проходить успешно, не исключено и более раннее его возвращение.

В нынешнем сезоне 31-летний Лука Модрич провел семь матчей за «Реал» и забил один мяч.