Марк-Андре тер Штеген: Прошу прощения за ошибку, но свою игру я менять не буду
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился
впечатлениями от матча против «Сельты» в чемпионате Испании. Напомним, что его
команда уступила со счетом 3:4.
Четвертый мяч «Сельта» забила после ошибки тер Штегена в передаче, когда мяч перехватил Пабло Эрнандес и отправил его в сетку.
«Это была моя ошибка, я прошу прощения. Если бы не моя ошибка, мы могли бы выиграть. Несмотря на случившееся, я не изменю свою игру. Я ошибся только однажды, но нельзя отрицать, что это моя вина. Очень тяжело принять это поражение. Мы могли выиграть», - цитирует тер Штегена Football Espana.
После этого матча «Сельта» с десятью очками поднялась на десятое место турнирной таблицы, а сине-гранатовые, не смотря на поражение, сохранили четвертую строчку, имея в активе 13 очков.
В следующем туре команда из Виго сыграет 16 октября на выезде с «Вильярреалом», а подопечные Луиса Энрике днем ранее примут на своем поле «Депортиво».
Матч
Сельта - Барселона - 4:3 (3:0)
Голы
Систо 23 (1:0). Аспас 31 (2:0). Матьё 33 (3:0 - автогол). Пике 58 (3:1). Неймар 63 (3:2 - пен.). Аспас 77 (4:2). Пике 87 (4:3).
Состав
Сельта: Альварес, Васс (Кастро, 83), Ронкалья, Мальо, Гомес, Кабрал, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас (Гуидетти, 88), Бонгонда (Диас М., 63)
Барселона: тер Штеген, Матьё, Пике, Альба (Алькасер, 81), Туран, Рафинья (Иньеста, 46), Гомеш, Роберто, Бускетс (Суарес Д., 76), Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Мальо, 63 - Бускетс, 45; Пике, 74
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
02 октября 21:45, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция