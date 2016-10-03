Марк-Андре тер Штеген: Прошу прощения за ошибку, но свою игру я менять не буду

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от матча против «Сельты» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.

Четвертый мяч «Сельта» забила после ошибки тер Штегена в передаче, когда мяч перехватил Пабло Эрнандес и отправил его в сетку.

«Это была моя ошибка, я прошу прощения. Если бы не моя ошибка, мы могли бы выиграть. Несмотря на случившееся, я не изменю свою игру. Я ошибся только однажды, но нельзя отрицать, что это моя вина. Очень тяжело принять это поражение. Мы могли выиграть», - цитирует тер Штегена Football Espana.

После этого матча «Сельта» с десятью очками поднялась на десятое место турнирной таблицы, а сине-гранатовые, не смотря на поражение, сохранили четвертую строчку, имея в активе 13 очков.

В следующем туре команда из Виго сыграет 16 октября на выезде с «Вильярреалом», а подопечные Луиса Энрике днем ранее примут на своем поле «Депортиво».