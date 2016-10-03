Лучано Спаллетти: Победа над «Интером» решает многие наши проблемы

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после матча с миланским «Интером» в чемпионате Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Это великолепная победа, которая решает многие наши проблемы. Было слишком много разговоров, плюс наша команда неудачно начала сезон. Но эта победа дает нам возможность спокойно поработать и проанализировать наше выступление в текущем сезоне.

Бывают моменты, когда все идет не так, как надо. При этом мы, как профессионалы, должны направлять команду туда, куда надо. Наша цель – стремиться к победе в каждом матче. А там посмотрим, где мы окажемся», - цитирует Спаллетти Football Italia.

Победа позволила «Роме» подняться на шестую строчку турнирной таблицы серии А. «Интер» занимает девятое место.