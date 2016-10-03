Феттель потеряет три позиции на старте Гран-при Японии

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель получил наказание по итогам Гран-при Малайзии. В следующей гонке в Японии он будет оштрафован на три позиции на старте.

Немец был наказан за столкновение с Нико Росбергом в первом повороте. Кроме того, в пассив Себастьяну также пойдут и два штрафных балла.

В результате контакта на автомобиле Феттеля была сломала передняя подвеска, что досрочно завершило его гонку. Нико, в свою очередь, ушел в разворот, откатившись на последнее место. Тем не менее по ходу гонки Росбергу удалось отыграться и финишировать третьим.

Напомним также, что выиграл гонку пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо.