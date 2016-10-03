Франк де Бур: «Интер» допустил много ошибок

Главный миланского «Интера» Франк де Бур поделился впечатлениями после матча с «Ромой» в чемпионате Италии. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Мы допустили много ошибок. Особенно в первого тайма против Мохамеда Салаха. Он был очень быстр. Во втором тайме мы контролировали игру, но из-за глупого нарушения пропустили от Маноласа. В первом тайме мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. Во второй половине играли хорошо только мы», - цитирует де Бура Football Italia.

Победа позволила «Роме» подняться на шестую строчку турнирной таблицы серии А. «Интер» занимает девятое место.