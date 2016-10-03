Маркус Вайнцирль: Очень редко удается победить 4:0, тем более «Боруссию»
Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль
поделился впечатлениями после матча против «Боруссии» (Менхенгладбах) в
чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.
«Я хочу выразить слова благодарности своей команде. Очень редко удается победить 4:0 во время непростого периода, тем более «Боруссию» (Менхенгладбах). Первый тайм оказался совершенно равным. Мы хорошо действовали в защите, но в атаке нам не хватало последнего паса. После выхода на поле Ларса Штиндля «Боруссия» неплохо начала второй тайм.
Иногда ты нуждаешься в удачном моменте, каких у нас не было в последних играх. Сегодня нам выпал такой момент, когда был поставлен пенальти. Он положительно повлиял на нас, с него началась победа. Нам удалось быстро забить второй, третий мяч, после чего наша линия обороны слаженно действовала. Четвертый гол стал символичным. Когда ты сражаешься и полностью выкладываешься на поле, тебе сопутствует удача. Я очень рад сегодня», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
Благодаря этой победе команда Вайнцирля поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги. «Боруссия» идет на девятом месте.
Матч
Шальке 04 - Боруссия М - 4:0 (0:0)
Голы
Шупо-Мотинг 52 (1:0 - пен.). Эмболо 56 (2:0). Горецка 58 (3:0). Эмболо 83 (4:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Шёпф, Горецка (Ди Санто, 82), Гайс, Бенталеб, Эмболо (Майер, 90), Шупо-Мотинг (Баба, 86)
Боруссия М: Зоммер, Вестергор (Штиндль, 46), Кристенсен, Эльведи, Янчке, Джонсон (Херрманн, 82), Дахуд (Корб, 67), Траоре, Крамер, Азар, Хан
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
02 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция