Маркус Вайнцирль: Очень редко удается победить 4:0, тем более «Боруссию»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Боруссии» (Менхенгладбах) в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Я хочу выразить слова благодарности своей команде. Очень редко удается победить 4:0 во время непростого периода, тем более «Боруссию» (Менхенгладбах). Первый тайм оказался совершенно равным. Мы хорошо действовали в защите, но в атаке нам не хватало последнего паса. После выхода на поле Ларса Штиндля «Боруссия» неплохо начала второй тайм.

Иногда ты нуждаешься в удачном моменте, каких у нас не было в последних играх. Сегодня нам выпал такой момент, когда был поставлен пенальти. Он положительно повлиял на нас, с него началась победа. Нам удалось быстро забить второй, третий мяч, после чего наша линия обороны слаженно действовала. Четвертый гол стал символичным. Когда ты сражаешься и полностью выкладываешься на поле, тебе сопутствует удача. Я очень рад сегодня», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Напомним, «кобальтовые» начали сезон с пяти поражений кряду. После этого руководство команды поставило Вайнцирлю, принявшему «Шальке» минувшим летом, ультиматум, требуя улучшить результаты.

Благодаря этой победе команда Вайнцирля поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги. «Боруссия» идет на девятом месте.