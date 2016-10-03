Андре Шуберт: «Боруссию» подкосил сомнительный пенальти
Главный
тренер «Боруссии» (Менхенгладбах) Андре Шуберт поделился впечатлениями после
матча против «Шальке» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила
со счетом 0:4.
«Поздравляю «Шальке» с победой. Эту игру можно
очень легко проанализировать. Первый тайм был очень жестким. Обе команды часто
теряли мяч и практически не создавали моментов. Мы хорошо оборонялись, но не
смогли построить атакующую игру, которая привели бы к голевым ситуациям.
В перерыве мы поговорили об этом и хотели исправить игру.
Нам удалось хорошо начать второй тайм, мы создали пару неплохих шансов уже на первых минутах. А потом случился сомнительный пенальти. Этот гол немного подкосил нас. В ближайшие минуты «Шальке» безжалостно наказал нашу команду, реализовав все свои моменты. Я не могу предъявить своей команде претензий.
Соперник очень эффективно действовал в атаке и победил в важных единоборствах. Мы должны принять этот результат и сделать выводы. В футболе иногда такое случается», - цитирует Шуберта официальный сайт «Шальке».
Матч
Шальке 04 - Боруссия М - 4:0 (0:0)
Голы
Шупо-Мотинг 52 (1:0 - пен.). Эмболо 56 (2:0). Горецка 58 (3:0). Эмболо 83 (4:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Шёпф, Горецка (Ди Санто, 82), Гайс, Бенталеб, Эмболо (Майер, 90), Шупо-Мотинг (Баба, 86)
Боруссия М: Зоммер, Вестергор (Штиндль, 46), Кристенсен, Эльведи, Янчке, Джонсон (Херрманн, 82), Дахуд (Корб, 67), Траоре, Крамер, Азар, Хан
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
02 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция