Андре Шуберт: «Боруссию» подкосил сомнительный пенальти

Главный тренер «Боруссии» (Менхенгладбах) Андре Шуберт поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:4.

«Поздравляю «Шальке» с победой. Эту игру можно очень легко проанализировать. Первый тайм был очень жестким. Обе команды часто теряли мяч и практически не создавали моментов. Мы хорошо оборонялись, но не смогли построить атакующую игру, которая привели бы к голевым ситуациям. В перерыве мы поговорили об этом и хотели исправить игру.

Нам удалось хорошо начать второй тайм, мы создали пару неплохих шансов уже на первых минутах. А потом случился сомнительный пенальти. Этот гол немного подкосил нас. В ближайшие минуты «Шальке» безжалостно наказал нашу команду, реализовав все свои моменты. Я не могу предъявить своей команде претензий.

Соперник очень эффективно действовал в атаке и победил в важных единоборствах. Мы должны принять этот результат и сделать выводы. В футболе иногда такое случается», - цитирует Шуберта официальный сайт «Шальке».

Благодаря этой победе «Шальке» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги. «Боруссия» идет на девятом месте.