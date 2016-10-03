Зинедин Зидан: В «Реале» нет кризиса
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин
Зидан поделился впечатлениями после матча против «Эйбара» в чемпионате Испании.
Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«Я был очень разочарован тем, как мы играли на первых минутах. В первом тайме мы не играли в свой футбол. Мы позволили играть соперникам. Во втором тайме мы сыграли намного лучше, но в последнее время приходится повторять эту фразу слишком часто. Они забили нам в первые пять минут после подачи штрафного, хотя мы знали, что у них есть это оружие в арсенале, которое помогло им забивать другим командам.
Физически мы готовы хорошо, у нас нет с этим проблем. Мы очень хорошо заканчиваем матчи. Сейчас игроки отправятся в национальные сборные, а нам нужно будет искать решение, чтобы изменить ситуацию. Так продолжаться не может.
Кризиса у нас нет. Нам не стоит терять голову. Еще только октябрь. Но что-то идет не так, потому что в чемпионате мы трижды подряд сыграли вничью. Тяжело это принять после лидерства в начале сезона. Нам нужно упорно работать и интенсивнее играть в начале матчей, как мы это делали раньше», - цитирует Зидана официальный сайт клуба.
Матч
Голы
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Данило, Варан (Начо, 46), Пепе, Ковачич, Бэйл, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 46)
Эйбар: Риесго, Лежён, Луна, Дос Сантос, Энрих (Гарсия К., 76), Гарсия Д., Пенья (Бебе, 87), Рико, Эскаланте, Педро Леон (Гонсалес, 90), Капа
Предупреждения:
Бэйл, 44; Карвахаль, 44; Мората, 56; Кроос, 73 - Эскаланте, 29; Гарсия Д., 48; Лежён, 57; Пенья, 71; Рико, 84
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция