Зинедин Зидан: В «Реале» нет кризиса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Эйбара» в чемпионате Испании. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Я был очень разочарован тем, как мы играли на первых минутах. В первом тайме мы не играли в свой футбол. Мы позволили играть соперникам. Во втором тайме мы сыграли намного лучше, но в последнее время приходится повторять эту фразу слишком часто. Они забили нам в первые пять минут после подачи штрафного, хотя мы знали, что у них есть это оружие в арсенале, которое помогло им забивать другим командам.

Физически мы готовы хорошо, у нас нет с этим проблем. Мы очень хорошо заканчиваем матчи. Сейчас игроки отправятся в национальные сборные, а нам нужно будет искать решение, чтобы изменить ситуацию. Так продолжаться не может.

Кризиса у нас нет. Нам не стоит терять голову. Еще только октябрь. Но что-то идет не так, потому что в чемпионате мы трижды подряд сыграли вничью. Тяжело это принять после лидерства в начале сезона. Нам нужно упорно работать и интенсивнее играть в начале матчей, как мы это делали раньше», - цитирует Зидана официальный сайт клуба.