Бреэль Эмболо: Удача вернулась на сторону «Шальке»
Нападающий «Шальке» Бреэль Эмболо поделился
впечатлениями после матча против «Боруссии» (Менхенгладбах) в чемпионате
Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.
«В последнее время нам очень не везло в матчах бундеслиги. Наконец-то нам удалось добиться победы, и мы можем вздохнуть с облегчением. Очень рад за команду. Мы усердно работали во время подготовки к сезону, и теперь виден результат. Удача снова вернулась на нашу сторону.
Сегодня мы смогли грамотно распорядиться своими моментами. Я счастлив, что забил два мяча и помог выиграть команде. Но в первую очередь, для меня важна победа. У нас отличная команда и прекрасные болельщики. Уверен, что каждый на стадионе получил сегодня удовольствие», - цитирует Эмболо официальный сайт «Шальке».
Благодаря этой победе «Шальке» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги. «Боруссия» идет на девятом месте.
Матч
Шальке 04 - Боруссия М - 4:0 (0:0)
Голы
Шупо-Мотинг 52 (1:0 - пен.). Эмболо 56 (2:0). Горецка 58 (3:0). Эмболо 83 (4:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Шёпф, Горецка (Ди Санто, 82), Гайс, Бенталеб, Эмболо (Майер, 90), Шупо-Мотинг (Баба, 86)
Боруссия М: Зоммер, Вестергор (Штиндль, 46), Кристенсен, Эльведи, Янчке, Джонсон (Херрманн, 82), Дахуд (Корб, 67), Траоре, Крамер, Азар, Хан
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
02 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция