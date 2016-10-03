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Бреэль Эмболо: Удача вернулась на сторону «Шальке»

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Нападающий «Шальке» Бреэль Эмболо поделился впечатлениями после матча против «Боруссии» (Менхенгладбах) в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«В последнее время нам очень не везло в матчах бундеслиги. Наконец-то нам удалось добиться победы, и мы можем вздохнуть с облегчением. Очень рад за команду. Мы усердно работали во время подготовки к сезону, и теперь виден результат. Удача снова вернулась на нашу сторону.

Сегодня мы смогли грамотно распорядиться своими моментами. Я счастлив, что забил два мяча и помог выиграть команде. Но в первую очередь, для меня важна победа. У нас отличная команда и прекрасные болельщики. Уверен, что каждый на стадионе получил сегодня удовольствие», - цитирует Эмболо официальный сайт «Шальке».

Благодаря этой победе «Шальке» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги. «Боруссия» идет на девятом месте.

Матч

Шальке 04 - Боруссия М - 4:0 (0:0)

Голы

Шупо-Мотинг 52 (1:0 - пен.). Эмболо 56 (2:0). Горецка 58 (3:0). Эмболо 83 (4:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Шёпф, Горецка (Ди Санто, 82), Гайс, Бенталеб, Эмболо (Майер, 90), Шупо-Мотинг (Баба, 86)

Боруссия М: Зоммер, Вестергор (Штиндль, 46), Кристенсен, Эльведи, Янчке, Джонсон (Херрманн, 82), Дахуд (Корб, 67), Траоре, Крамер, Азар, Хан

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

02 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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