Бреэль Эмболо: Удача вернулась на сторону «Шальке»

Нападающий «Шальке» Бреэль Эмболо поделился впечатлениями после матча против «Боруссии» (Менхенгладбах) в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«В последнее время нам очень не везло в матчах бундеслиги. Наконец-то нам удалось добиться победы, и мы можем вздохнуть с облегчением. Очень рад за команду. Мы усердно работали во время подготовки к сезону, и теперь виден результат. Удача снова вернулась на нашу сторону.

Сегодня мы смогли грамотно распорядиться своими моментами. Я счастлив, что забил два мяча и помог выиграть команде. Но в первую очередь, для меня важна победа. У нас отличная команда и прекрасные болельщики. Уверен, что каждый на стадионе получил сегодня удовольствие», - цитирует Эмболо официальный сайт «Шальке».

Благодаря этой победе «Шальке» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги. «Боруссия» идет на девятом месте.