Фернандо: Мы рано пропустили, и это помогло «Тоттенхэму» обрести уверенность

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандо поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2

«Мы не любим терпеть поражения, но должны проанализировать все ошибки этого матча и не повторять их в будущем. События развивались стремительно: мы рано пропустили первый гол, и это помогло сопернику чувствовать себя более уверенно.

Теперь мы уходим на перерыв на матчи сборных, будем работать над ошибками и постараемся играть лучше в будущем. Впереди поединки с «Эвертоном» и «Барселоной»: будем тщательно готовиться к ним и постараемся выиграть матчи», - цитирует Фернандо официальный сайт клуба.

После семи матчей английской премьер-лиги «Тоттенхэм» поднялся на второе место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы, не смотря на поражение, сохранили лидерство в чемпионате с 18-ю очками.

В следующем туре «шпоры» 15 октября на выезде сыграют с «Вест Бромвичем», а «Сити» в этот же день примет на своем поле «Эвертон».