Фернандо: Мы рано пропустили, и это помогло «Тоттенхэму» обрести уверенность
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандо
поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии.
Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2
«Мы не любим терпеть поражения, но должны проанализировать все ошибки этого матча и не повторять их в будущем. События развивались стремительно: мы рано пропустили первый гол, и это помогло сопернику чувствовать себя более уверенно.
Теперь мы уходим на перерыв на матчи сборных, будем работать над ошибками и постараемся играть лучше в будущем. Впереди поединки с «Эвертоном» и «Барселоной»: будем тщательно готовиться к ним и постараемся выиграть матчи», - цитирует Фернандо официальный сайт клуба.
В
следующем туре «шпоры» 15 октября на выезде сыграют с «Вест Бромвичем», а
«Сити» в этот же день примет на своем поле «Эвертон».
Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (2:0) Коларов 9 (1:0 - автогол). Алли 37 (2:0). Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Алдервейрельд, Вертонген, Уокер, Ваньяма, Эриксен, Алли (Нкуду, 86), Сиссоко (Дайер, 72), Ламела, Сон Хын Мин (Янссен, 90) Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Стоунз, Отаменди, Коларов, Фернандиньо, Фернандо (Гюндоган, 53), Силва, Стерлинг (Сане, 87), Навас (Ихеаначо, 65), Агуэро Ламела (Тоттенхэм), 65 Ваньяма, 30; Роуз, 42 - Отаменди, 20; Стерлинг, 56 Андре Марринер (Англия) 02 октября 16:15, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Незабитые пенальти
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (2:0)
Коларов 9 (1:0 - автогол). Алли 37 (2:0).
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Алдервейрельд, Вертонген, Уокер, Ваньяма, Эриксен, Алли (Нкуду, 86), Сиссоко (Дайер, 72), Ламела, Сон Хын Мин (Янссен, 90)
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Стоунз, Отаменди, Коларов, Фернандиньо, Фернандо (Гюндоган, 53), Силва, Стерлинг (Сане, 87), Навас (Ихеаначо, 65), Агуэро
Ламела (Тоттенхэм), 65
Ваньяма, 30; Роуз, 42 - Отаменди, 20; Стерлинг, 56
Андре Марринер (Англия)
02 октября 16:15, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция