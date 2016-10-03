Эрик Максим Шупо-Мотинг: Пенальти помог изменить ход игры в пользу «Шальке»

Полузащитник «Шальке» Эрик Максим Шупо-Мотинг поделился впечатлениями после матча против «Боруссии» (Менхенгладбах) в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Пенальти помог изменить ход игры в нашу пользу. Перед ударом я чувствовал давление, но, к счастью, смог справиться с ним. У меня было хорошее предчувствие, поэтому и решил пробить пенальти сам. После первого гола у нас всё начало получаться.

Очень важную роль в матче сыграл второй быстрый гол. Мы отлично сыграли сегодня. Но в то же время команда прекрасно понимает, что нельзя останавливаться на этой победе. Это было только начало, и мы продемонстрировали свои способности», - цитирует Шупо-Мотинга официальный сайт клуба.

Благодаря этой победе «Шальке» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги. «Боруссия» идет на девятом месте.