Эрик Максим Шупо-Мотинг: Пенальти помог изменить ход игры в пользу «Шальке»
Полузащитник «Шальке» Эрик Максим Шупо-Мотинг
поделился впечатлениями после матча против «Боруссии» (Менхенгладбах) в
чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.
«Пенальти помог изменить ход игры в нашу пользу. Перед ударом я чувствовал давление, но, к счастью, смог справиться с ним. У меня было хорошее предчувствие, поэтому и решил пробить пенальти сам. После первого гола у нас всё начало получаться.
Очень важную роль в матче сыграл второй быстрый гол. Мы отлично сыграли сегодня. Но в то же время команда прекрасно понимает, что нельзя останавливаться на этой победе. Это было только начало, и мы продемонстрировали свои способности», - цитирует Шупо-Мотинга официальный сайт клуба.
Благодаря этой победе «Шальке» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги. «Боруссия» идет на девятом месте.
Матч
Шальке 04 - Боруссия М - 4:0 (0:0)
Голы
Шупо-Мотинг 52 (1:0 - пен.). Эмболо 56 (2:0). Горецка 58 (3:0). Эмболо 83 (4:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Шёпф, Горецка (Ди Санто, 82), Гайс, Бенталеб, Эмболо (Майер, 90), Шупо-Мотинг (Баба, 86)
Боруссия М: Зоммер, Вестергор (Штиндль, 46), Кристенсен, Эльведи, Янчке, Джонсон (Херрманн, 82), Дахуд (Корб, 67), Траоре, Крамер, Азар, Хан
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
02 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция