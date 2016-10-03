Василий Кульков: Судейские ошибки не позволяют объективно оценить силу «Зенита» и «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Василий Кульков поделился впечатлениями после очного противостояния команд в чемпионате России. Напомним, что «Зенита» победил со счетом 4:2.

Кульков считает, что ошибки бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым серьезно повлияли на исход матча

«Cчет абсолютно не соответствует содержанию матча. Вопрос даже не в том, насколько «Зенит» заслужил победу или насколько был «Спартак» близок к тому, чтоб увезти очки с «Петровского». Объективно оценить силу команд и расклад на поле не позволяют судейские ошибки, которые влияли и на ход игры, и на результат. Во многих ситуациях Сергей Иванов останавливал игру там, где можно было позволить продолжать атаку, ошибался в оценки единоборств, где-то надуманно фиксировал нарушения, а где-то наоборот их пропускал.

Например, когда Зе Луиш боролся за мяч у штрафной «Зенита», правила нарушили на форварде «Спартака», но фол был зафиксирован в пользу хозяев. А решения на последних минутах, возможно, стали определяющими.На правом фланге имеющий желтую карточку Кришито явно сбивает Квинси Промеса. Арбитр должен был назначить штрафной, имел основания удалить итальянца.

В оставшиеся почти десять минут «Спартак» получил бы весомые шансы отыграться, а может, и победить. Но судья Иванов просмотрел нарушение, а уже в следующей атаке «Зенит» забил четвертый мяч. Увы, но усилия футболистов оказались в тени судейский ошибок, что не позволяет объективно оценить справедливость результата», - цитирует Кулькова «Спорт день за днем».

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».