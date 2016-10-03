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Василий Кульков: Судейские ошибки не позволяют объективно оценить силу «Зенита» и «Спартака»

Максим Кравченко
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Василий Кульков поделился впечатлениями после очного противостояния команд в чемпионате России. Напомним, что «Зенита» победил со счетом  4:2.

Кульков считает, что ошибки бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым серьезно повлияли на исход матча

«Cчет абсолютно не соответствует содержанию матча. Вопрос даже не в том, насколько «Зенит» заслужил победу или насколько был «Спартак» близок к тому, чтоб увезти очки с «Петровского». Объективно оценить силу команд и расклад на поле не позволяют судейские ошибки, которые влияли и на ход игры, и на результат. Во многих ситуациях Сергей Иванов останавливал игру там, где можно было позволить продолжать атаку, ошибался в оценки единоборств, где-то надуманно фиксировал нарушения, а где-то наоборот их пропускал.

Например, когда Зе Луиш боролся за мяч у штрафной «Зенита», правила нарушили на форварде «Спартака», но фол был зафиксирован в пользу хозяев. А решения на последних минутах, возможно, стали определяющими.На правом фланге имеющий желтую карточку Кришито явно сбивает Квинси Промеса. Арбитр должен был назначить штрафной, имел основания удалить итальянца.

В оставшиеся почти десять минут «Спартак» получил бы весомые шансы отыграться, а может, и победить. Но судья Иванов просмотрел нарушение, а уже в следующей атаке «Зенит» забил четвертый мяч. Увы, но усилия футболистов оказались в тени судейский ошибок, что не позволяет объективно оценить справедливость результата», - цитирует Кулькова «Спорт день за днем».

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».

Матч

Зенит - Спартак - 4:2 (2:2)

Голы

Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш

Предупреждения:

Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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