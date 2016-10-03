Спортивный директор «Шальке»: После победы над «Боруссией» мы испытали огромное облегчение

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель поделился впечатлениями после матча против «Боруссии» (Менхенгладбах) в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Неделя очень удачно сложилась для нас. После уверенной победы над Зальцбургом, мы продолжили доминировать и в матче с Менхенгладбахом. После пяти матчей ожидания победы, сегодня мы испытали огромное облегчение. Мы слишком много времени раскачивались для первой победы. В ближайшее время нам необходимо будет наверстать упущенное», - цитирует Хайделя официальный сайт «Шальке».

Благодаря этой победе «Шальке» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги. «Боруссия» идет на девятом месте.