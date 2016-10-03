Валентин Иванов: Есть повод говорить, что судейство было против «Спартака»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил работу главного арбитра матча чемпионата России «Зенит» - «Спартак» (4:2) Сергея Иванова. Он считает, что судья ошибся в важном эпизоде.

Напомним, что Сергей Иванов зафиксировал нарушение со стороны Доменико Кришито на Квинси Промесе. К тому времени у итальянского защитника «Зенита» уже была желтая карточка. В ответной атаке «Зенит» заработал пенальти, который реализовал Жулиано.

«Ситуация должна был закончиться тем, что арбитр назначает штрафной, показав вторую желтую карточку Кришито – за срыв перспективной атаки. В момент нарушения правил главный арбитр Сергей Иванов бежал к месту событий и готов был давать свисток. Но в этот момент ассистент, который находился рядом с эпизодом, по радиосвязи сказал, что это не фол, что фола там нет.

Далее пошла атака в другую сторону, назначен пенальти, что дало повод для разговора о том, что судейство было против «Спартака». Да, повод есть об этом говорить», - цитирует Валентина Иванова «СЭ».

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».