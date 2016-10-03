Валентин Иванов: Есть повод говорить, что судейство было против «Спартака»
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС
Валентин Иванов оценил работу главного арбитра матча чемпионата
России «Зенит» - «Спартак» (4:2) Сергея Иванова. Он считает, что судья ошибся в
важном эпизоде.
Напомним, что Сергей Иванов зафиксировал
нарушение со стороны Доменико Кришито на Квинси Промесе. К тому времени у итальянского
защитника «Зенита» уже была желтая карточка. В ответной атаке «Зенит» заработал
пенальти, который реализовал Жулиано.
«Ситуация должна был закончиться тем, что арбитр
назначает штрафной, показав вторую желтую карточку Кришито – за срыв
перспективной атаки. В момент нарушения правил главный арбитр Сергей Иванов бежал к месту событий и готов был давать
свисток. Но в этот момент ассистент, который находился рядом с эпизодом, по
радиосвязи сказал, что это не фол, что фола там нет.
Далее пошла атака в другую сторону, назначен
пенальти, что дало повод для разговора о том, что судейство было против «Спартака».
Да, повод есть об этом говорить», - цитирует Валентина Иванова «СЭ».
Подопечные
Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда
Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же
количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция