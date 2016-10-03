Болельщик «Спартака» пытался совершить самоубийство после поражения от «Зенита»

2 октября в Москве мужчина намеревался совершить самоубийство. Вероятно, это связано с поражением «Спартака», болельщиком которого он является, в матче чемпионата России с «Зенитом» со счетом 2:4.

«Полицейские уговорили мужчину не прыгать с 13 этажа по адресу ул. Привольная, д. 13, корп. 1. По одной из версий, мужчина является болельщиком футбольного клуба «Спартак» и хотел покончить с собой после проигрыша любимой команды. Сейчас с ним работают специалисты», - сказал представитель экстренных служб Москвы. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».