Болельщик «Спартака» пытался совершить самоубийство после поражения от «Зенита»
2 октября в Москве мужчина намеревался совершить
самоубийство. Вероятно, это связано с поражением «Спартака», болельщиком
которого он является, в матче чемпионата России с «Зенитом» со счетом 2:4.
«Полицейские уговорили мужчину не прыгать с 13
этажа по адресу ул. Привольная, д. 13, корп. 1. По одной из версий, мужчина
является болельщиком футбольного клуба «Спартак» и хотел покончить с собой
после проигрыша любимой команды. Сейчас с ним работают специалисты», - сказал
представитель экстренных служб Москвы. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».
Подопечные
Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда
Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же
количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция