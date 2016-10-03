Сергей Веденеев: Истерия «Спартака» - от бессилия. Нужно уметь проигрывать
Бывший
игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от матча команды против «Спартака»
в чемпионате России (4:2). Также он прокомментировал критику в адрес главного
арбитра матча Сергея Иванова.
Напомним, что Сергей Иванов зафиксировал
нарушение со стороны Доменико Кришито на Квинси Промесе. К тому времени у итальянского
защитника «Зенита» уже была желтая карточка. В ответной атаке «Зенит» заработал
пенальти, который реализовал Жулиано.
«Когда на своей половине поля нарушил правила Кришито, счет был 3:2 в пользу «Зенита». Предположим, что защитник петербургского клуба получил вторую желтую карточку и удален с поля. И что дальше? Так ли развивалась игра в этот момент игра, что «Спартак» должен был обязательно перехватить инициативу и забить гол, уйти от поражения и вырвать ничью?
Нет, игра шла с преимуществом «Зенита», и удаление Кришито на 85-й минуте не означало, что вот сейчас «Спартак» навалится на десятерых зенитовцев и сотворит чудо. Почти наверняка сегодня сообщалось бы, что «Зенит» вдесятером победил лидера.
Ясно, что в этой ситуации команда Луческу
перестроилась бы на более оборонительную схему, защищаясь числом, и по такой
игре не позволила «Спартаку» не создать вообще ничего. Спокойно бы оборонялись
и довели матч до победы. Даже больше того - в этой ситуации у «Зенита» появился
бы замечательный шанс на разящую контратаку, поскольку «красно-белые» побежали
вперед большими силами. Так что истерия - от бессилия. Нужно уметь проигрывать.
К победному для «Зенита» результату промах арбитра отношения не имеет»,
- цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».
Подопечные
Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда
Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же
количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция