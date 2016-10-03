Сергей Веденеев: Истерия «Спартака» - от бессилия. Нужно уметь проигрывать

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от матча команды против «Спартака» в чемпионате России (4:2). Также он прокомментировал критику в адрес главного арбитра матча Сергея Иванова.

Напомним, что Сергей Иванов зафиксировал нарушение со стороны Доменико Кришито на Квинси Промесе. К тому времени у итальянского защитника «Зенита» уже была желтая карточка. В ответной атаке «Зенит» заработал пенальти, который реализовал Жулиано.

«Когда на своей половине поля нарушил правила Кришито, счет был 3:2 в пользу «Зенита». Предположим, что защитник петербургского клуба получил вторую желтую карточку и удален с поля. И что дальше? Так ли развивалась игра в этот момент игра, что «Спартак» должен был обязательно перехватить инициативу и забить гол, уйти от поражения и вырвать ничью?

Нет, игра шла с преимуществом «Зенита», и удаление Кришито на 85-й минуте не означало, что вот сейчас «Спартак» навалится на десятерых зенитовцев и сотворит чудо. Почти наверняка сегодня сообщалось бы, что «Зенит» вдесятером победил лидера.

Ясно, что в этой ситуации команда Луческу перестроилась бы на более оборонительную схему, защищаясь числом, и по такой игре не позволила «Спартаку» не создать вообще ничего. Спокойно бы оборонялись и довели матч до победы. Даже больше того - в этой ситуации у «Зенита» появился бы замечательный шанс на разящую контратаку, поскольку «красно-белые» побежали вперед большими силами. Так что истерия - от бессилия. Нужно уметь проигрывать. К победному для «Зенита» результату промах арбитра отношения не имеет», - цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».