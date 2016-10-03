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Сергей Ребров: Ярмоленко сегодня был капитаном и вел за собой команду

Максим Кравченко
Источник:  «Динамо Киев» от Шурика»Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча чемпионата Украины против «Звезды». Напомним, что динамовцы победили со счетом 2:0.

«Позитивно то, что не только создавали моменты, но и забивали голы. Потому что в играх, которые мы проиграли, тоже создавали много моментов. Забили два, могли больше и хорошо, что не пропустили. К сожалению, в конце игры потеряли концентрацию, но наверное, это из-за усталости, и пропустили несколько контратак. Но для нас важно сыграть на ноль, и сегодня мы этого достигли.

Все видят, что Андрей (Ярмоленко) всегда старался работать на команду. Просто иногда действительно его беспокоила травма спины, и он не мог отдаваться на сто процентов. Сегодня он был капитаном и вел за собой команду. И не только он — все старались сегодня лидерами на поле. Поэтому вся команда и победила.

Я доволен уровнем конкуренции не только на флангах, но и везде. И вижу, что во всех играх ребята отдают все, что у них есть. Цыганков... Я уже говорил: для того, чтобы забить, там нужно оказаться. Сколько моментов он сегодня создал — он оказывается там, где забиваются мячи. И это очень важно. Наверное, на этих позициях сейчас действительно есть хорошая конкуренция. И кто сильнее на сегодняшний день — тот и играет», - цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».

«Динамо» занимает второе место в чемпионате, имея в активе 22 очка. У лидирующего «Шахтера» на шесть очков больше.

Матч

Динамо К - Звезда - 2:0 (1:0)

Голы

Сидорчук 20 (1:0). Цыганков 57 (2:0).

Состав

Динамо К: Рудько, Вида, Хачериди, Сидорчук, Макаренко, Гармаш (Рыбалка, 77), Морозюк, Корзун, Цыганков (Гонсалес, 75), Гладкий (Мораеш, 83), Ярмоленко

Звезда: Паст, Лопес, Баенко, Перейра, Зубков (Загальский, 62), Экиза (Фаворов, 70), Кучеренко, Щедрый (Кочура, 30), Ситало, Бацула, Мойя

Предупреждения:

нет - Перейра, 20; Мойя, 26; Кочура, 55; Баенко, 55; Экиза, 56; Фаворов, 72

Судья:

Александр Иванов (Украина)

Место и дата

02 октября 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

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