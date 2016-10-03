Сергей Ребров: Ярмоленко сегодня был капитаном и вел за собой команду
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров
поделился впечатлениями после матча чемпионата Украины против «Звезды».
Напомним, что динамовцы победили со счетом 2:0.
«Позитивно то,
что не только создавали моменты, но и забивали голы. Потому что
в играх, которые мы проиграли, тоже создавали много моментов. Забили
два, могли больше и хорошо, что не пропустили. К сожалению,
в конце игры потеряли концентрацию, но наверное, это из-за усталости,
и пропустили несколько контратак. Но для нас важно сыграть на ноль,
и сегодня мы этого достигли.
Все
видят, что Андрей (Ярмоленко) всегда старался работать на команду. Просто
иногда действительно его беспокоила травма спины, и он не мог
отдаваться на сто процентов. Сегодня он был капитаном и вел
за собой команду. И не только он — все старались сегодня
лидерами на поле. Поэтому вся команда и победила.
Я доволен
уровнем конкуренции не только на флангах, но и везде.
И вижу, что во всех играх ребята отдают все, что у них есть.
Цыганков... Я уже говорил: для того, чтобы забить, там нужно оказаться.
Сколько моментов он сегодня создал — он оказывается там, где
забиваются мячи. И это очень важно. Наверное, на этих позициях сейчас
действительно есть хорошая конкуренция. И кто сильнее на сегодняшний
день — тот и играет», - цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».
«Динамо» занимает второе место в чемпионате, имея в активе 22 очка. У лидирующего «Шахтера» на шесть очков больше.
Матч
Голы
Сидорчук 20 (1:0). Цыганков 57 (2:0).
Состав
Динамо К: Рудько, Вида, Хачериди, Сидорчук, Макаренко, Гармаш (Рыбалка, 77), Морозюк, Корзун, Цыганков (Гонсалес, 75), Гладкий (Мораеш, 83), Ярмоленко
Звезда: Паст, Лопес, Баенко, Перейра, Зубков (Загальский, 62), Экиза (Фаворов, 70), Кучеренко, Щедрый (Кочура, 30), Ситало, Бацула, Мойя
Предупреждения:
нет - Перейра, 20; Мойя, 26; Кочура, 55; Баенко, 55; Экиза, 56; Фаворов, 72
Судья:
Александр Иванов (Украина)
Место и дата
02 октября 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция