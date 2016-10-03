Сергей Ребров: Ярмоленко сегодня был капитаном и вел за собой команду

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча чемпионата Украины против «Звезды». Напомним, что динамовцы победили со счетом 2:0.

«Позитивно то, что не только создавали моменты, но и забивали голы. Потому что в играх, которые мы проиграли, тоже создавали много моментов. Забили два, могли больше и хорошо, что не пропустили. К сожалению, в конце игры потеряли концентрацию, но наверное, это из-за усталости, и пропустили несколько контратак. Но для нас важно сыграть на ноль, и сегодня мы этого достигли.

Все видят, что Андрей (Ярмоленко) всегда старался работать на команду. Просто иногда действительно его беспокоила травма спины, и он не мог отдаваться на сто процентов. Сегодня он был капитаном и вел за собой команду. И не только он — все старались сегодня лидерами на поле. Поэтому вся команда и победила.

Я доволен уровнем конкуренции не только на флангах, но и везде. И вижу, что во всех играх ребята отдают все, что у них есть. Цыганков... Я уже говорил: для того, чтобы забить, там нужно оказаться. Сколько моментов он сегодня создал — он оказывается там, где забиваются мячи. И это очень важно. Наверное, на этих позициях сейчас действительно есть хорошая конкуренция. И кто сильнее на сегодняшний день — тот и играет», - цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».

«Динамо» занимает второе место в чемпионате, имея в активе 22 очка. У лидирующего «Шахтера» на шесть очков больше.