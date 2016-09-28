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Зайцев забил первый гол за «Торонто» в матче с «Монреалем»

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Торонто» одержал победу над «Монреалем» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону НХЛ.

Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Первую шайбу в составе «Торонто» забросил российский защитник Никита Зайцев. Кроме него за «Торонто» отличились Морган Райли и Мэтт Ханвик. У «Монреаля» шайбы забросили Даниэль Одетт и Даниэль Карр. 

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует 13 октября. 

НХЛ

Предсезонные матчи

«Торонто» - «Монреаль» - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

«Детройт» - «Чикаго» - 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

«Миннесота» - «Каролина» - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

«Лос-Анджелес» - «Анахайм»  1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

«Коламбус» - «Питтсбург» - 0:2 (1:0, 1:0, 0:0)

«Флорида» - «Даллас» - 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

«Калгари» - «Виннипег» - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

«Ванкувер» - «Сан-Хосе» - 2:3 (2:1, 0:1, 0:0) ОТ (0:1)

«Эдмонтон» - «Лос-Анджелес» - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

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