Константин Генич: «Спартаку» не хватило хладнокровия и рассудительности в матче с «Зенитом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал результат матча девятого тура РФПЛ «Зенит» - «Спартак» (4:2).

- Это был большой футбол с множеством голов, событий, двумя пенальти – и даже удивительно, почему на «Петровском» не случилось удалений. Думаю, что в плане шоу матч удался: была интрига, была драма, «Зенит» дважды вел в счете, а «Спартак» – отыгрывался.

Можно, конечно, раздробить игру на отдельные эпизоды и сказать, что во всем виноват судья. Но действительно во втором тайме чувствовалось, что Иванов чуть-чуть поплыл и начал не то чтобы подсвистывать и подсуживать «Зениту», но трактовал эпизоды в угоду каким-то своим убеждениям и в угоду тем трактовкам, которые плотно засели в его голове.

Разбирать матч на какие-то тактические нюансы бессмысленно. Это была игра эмоций и ошибок – и кто меньше этих ошибок допустил, тот и оказался победителем. Группа атаки «Зенита» сегодня сработала лучше, чем группа атаки «Спартака». Если бы у красно-белых впереди было больше хладнокровия и рассудительности, возможно, они бы этот матч и не проиграли. Если бы «Спартак» сыграл поаккуратнее сзади и больше рассчитывал на контратаки, возможно, так много мячей в воротах Реброва и не побывало бы, - цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».