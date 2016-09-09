ПКР готов прекратить судебные разбирательства с Международным паралимпийским комитетом

Вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин рассказал, что руководство организации может приостановить судебные разбирательства с Международным Паралимпийским комитетом по вопросу о лишении членства в международной организации и отстранении россиян от всех соревнований.

- Сейчас действительно идут определенные переговоры между представителями МПК и ПКР, но пока никаких принципиальных договоренностей достигнуто не было. Позиция Международного паралимпийского комитета заключается в том, что мы должны прекратить обращаться в суды, и тогда они выставят нам условия, на основе которых может вестись разговор по поводу восстановления членства организации в системе МПК. Поскольку дела в судах можно возобновить, один из вариантов, который сейчас рассматривается руководством ПКР, — приостановить судебные разбирательства и посмотреть, какие критерии будут нам предоставлены. И уже исходя из этого предпринимать следующие шаги.

Окончательное решение еще не принято, совещаемся с юристами. Но, думается, придется идти именно этим путем. Ведь необходимо понимать, что за критерии нам предоставят, — они могут быть любыми. Даже такими, выполнить которые будет невозможно. Все мы помним, например, какие условия были выставлены Всероссийской федерации легкой атлетики перед Играми в Рио: допускались к Олимпиаде только те спортсмены, которые на протяжении последнего года тренировались за пределами РФ и проверялись в зарубежных антидопинговых структурах. А посудиться с МПК мы всегда еще успеем, - цитируют Смолина «Известия».

Ранее сообщалось, что что руководство ПКР готово даже подать в отставку ради того, чтобы атлеты из РФ смогли принять участие в Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Напомним, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была отклонена.