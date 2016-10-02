ЦСКА продлил контракт с Головиным до 2019 года

Московский ЦСКА продлил контракт с 20-летним российским опорным полузащитником Александром Головиным, сообщают «Известия».

Новое соглашение футболиста с красно-синими действует до лета 2019 года. Предыдущий договор между игроком и клубом истекал в июне 2017 года.



- Руководство армейцев подписало новый контракт с Головиным, который будет действовать до середины 2019 года, - рассказал «Известиям» источник из окружения футболиста. - Переговоры прошли довольно быстро ввиду заинтересованности обеих сторон в долгосрочном сотрудничестве. А само подписание договора ни клубом, ни стороной игрока никак не афишировалось. Таким образом, ЦСКА обезопасил себя от потери одного из самых перспективных полузащитников российского чемпионата. Своей игрой Головин привлек повышенное внимание скаутов большого числа не только российских, но и европейских клубов, которые регулярно просматривают матчи с его участием. Сам футболист свое будущее пока связывает только с армейским клубом, поэтому без особых раздумий поставил подпись под новым соглашением.

Головин выступает за ЦСКА с 2012 года. На счету молодого полузащитника 44 игры, четыре забитых мяча и одна голевая передача в составе столичных армейцев в различных турнирах, а также восемь игр и два гола за сборную России.