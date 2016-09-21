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Бал олимпийцев состоится 1 декабря в Москве

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

1 декабря в Москве состоится очередной Бал олимпийцев России, на котором будут чествовать чемпионов и призеров Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. 

- В этом году у нас 1 декабря пройдет олимпийское собрание. Вечером того же дня проведем Бал олимпийцев. Будем чествовать олимпийских чемпионов и призеров Рио, - сказал президент ОКР Александр Жуков.

Олимпийские игры прошли с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро. Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. 

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