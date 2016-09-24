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Хачанов поднялся на 55-е место в рейтинге ATP

Елена Корсунская
Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

В первой десятке изменений не произошло. Серб Новак Джокович по-прежнему лидирует, второе место занимает британец Энди Маррей, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка. 

Россиянин Карен Хачанов, вчера впервые победивший на турнире ATP в китайском Чэнду, поднялся на 55-е место. 

Рейтинг ATP

3 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 14 040.

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 9345.

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 6365.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 4940.

5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4875.

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4510.

7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 3730.

8 (8). Гаэль Монфис (Франция) – 3545.

9 (9). Томаш Бердых (Чехия) – 3470.

10 (10). Доминик Тим (Австрия) – 3295…

45 (46). Андрей Кузнецов (Россия) – 985.

51 (51). Михаил Южный (Россия) – 875.

55 (101). Карен Хачанов (Россия) — 839.

95 (95). Евгений Донской (Россия) – 623.

99 (96). Константин Кравчук (Россия) – 597. 

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