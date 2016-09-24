Хачанов поднялся на 55-е место в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.
В первой десятке изменений не произошло. Серб Новак Джокович по-прежнему лидирует, второе место занимает британец Энди Маррей, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.
Россиянин Карен Хачанов, вчера впервые победивший на турнире ATP в китайском Чэнду, поднялся на 55-е место.
Рейтинг ATP
3 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 14 040.
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 9345.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 6365.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 4940.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4875.
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4510.
7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 3730.
8 (8). Гаэль Монфис (Франция) – 3545.
9 (9). Томаш Бердых (Чехия) – 3470.
10 (10). Доминик Тим (Австрия) – 3295…
45 (46). Андрей Кузнецов (Россия) – 985.
51 (51). Михаил Южный (Россия) – 875.
55 (101). Карен Хачанов (Россия) — 839.
95 (95). Евгений Донской (Россия) – 623.
99 (96). Константин Кравчук (Россия) – 597.