Хачанов поднялся на 55-е место в рейтинге ATP

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Стэн Вавринка: Мне понравилась атмосфера SpbOpen Третья ракетка мира Станислас Вавринка поделился мнением о финальном матче St. Petersburg Open, в котором он проиграл Александру Звереву.

Вавринка в трех сетах проиграл Звереву финал SpbOpen-2016 Немецкий теннисист Александр Зверев в финальном матче 21-го розыгрыша St. Petersburg Open одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой со счетом 6:2, 3:6, 7:5.

Евгений Кафельников: На голом энтузиазме суперзвезд на SpbOpen не привлечь Директор SpbOpen по взаимодействию с игроками Евгений Кафельников поделился мнением о турнире.

Кузнецов и Кравчук проиграли в полуфинале SpbOpen Россияне Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли паре Доминик Инглот (Великобритания)/Хенри Континен (Финляндия) со счетом 3:6, 0:6 и не смогли выйти в финал парного турнира на SpbOpen-2016.

SpbOpen-2016. Вавринка и Зверев - в финале, россияне - нет. Как это было 24 сентября на 21-м розыгрыше турнира ATP St. Petersburg Open проходят матчи 1/2 финала в одиночном и парном разрядах.

Стэн Вавринка: Александр Зверев – будущее мирового тенниса Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением о выходе в финал на SpbOpen-2016.

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Томаш Бердых: Зверев? Думаю, я играл с будущим победителем турнира Большого шлема Девятый номер рейтинга ATP Томаш Бердых после поражения от Александра Зверева в матче 1/2 финала St. Petersburg Open (4:6, 4:6) подвел итоги выступления на турнире.

Александр Медведев: Зверев еще раз доказал, что он талантливый и перспективный игрок Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев оценил игру Александра Зверева в полуфинальном матче турнира против Томаша Бердыха (6:4, 6:4).