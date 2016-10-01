Иван Телегин: В матче со «Слованом» Сорокин просто чудеса проявлял

Нападающий ЦСКА Иван Телегин поделился впечатлениями от игры со «Слованом» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Было тяжеловато, все-таки и площадки размером отличаются, и акклиматизация дает о себе знать. После первого периода уже чувствовал себя очень уставшим, но потом собрался с силами. На большой площадке есть время подумать и принять верное решение. «Слован» хорошо двигался, они смогли реализовать тот момент, который мы позволили им создать. Нам же, в свою очередь, нужно повышать реализацию своих моментов. Были случаи, когда шайба просто не шла в пустые ворота. Надо работать над этим. По движению мы выглядели хорошо. Ребята, которые играли в меньшинстве и ложились под шайбы – молодцы, очень сильно нам помогли. Ну и Илья Сорокин опять показал, на что способен, несколько раз просто чудеса проявлял, - цитирует Телегина официальный сайт ЦСКА.

Накануне ЦСКА одержал победу в овертайме над братиславским «Слованом» (2:1) и упрочил свое лидерство в чемпионате.