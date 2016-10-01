Иван Телегин: В матче со «Слованом» Сорокин просто чудеса проявлял
Нападающий ЦСКА Иван Телегин поделился впечатлениями от игры со «Слованом» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.
– Было тяжеловато, все-таки и площадки размером отличаются, и акклиматизация дает о себе знать. После первого периода уже чувствовал себя очень уставшим, но потом собрался с силами. На большой площадке есть время подумать и принять верное решение. «Слован» хорошо двигался, они смогли реализовать тот момент, который мы позволили им создать. Нам же, в свою очередь, нужно повышать реализацию своих моментов. Были случаи, когда шайба просто не шла в пустые ворота. Надо работать над этим. По движению мы выглядели хорошо. Ребята, которые играли в меньшинстве и ложились под шайбы – молодцы, очень сильно нам помогли. Ну и Илья Сорокин опять показал, на что способен, несколько раз просто чудеса проявлял, - цитирует Телегина официальный сайт ЦСКА.
Накануне ЦСКА одержал победу в овертайме над братиславским «Слованом» (2:1) и упрочил свое лидерство в чемпионате.
Матч
Слован - ЦСКА - 1:2 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Петров 10:54 (0:1). Недорост (Еглич, Вьеденски), 31:59 (1:1). Науменков (Киселевич), 62:52 (1:2).
Место и дата
02 октября 18:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция