Андрей Пятницкий: За титул будут бороться три команды: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Пятницкий поделился впечатлениями от игры красно-белых в выездной встрече девятого тура РФПЛ с «Зенитом» (2:4).

- Игры между этими командами, в особенности в последние годы, проходят в бескомпромиссной борьбе. На мой взгляд, игроки атаки обеих команд превосходят футболистов оборонительной линии, отсюда и большое количество голов. Возможно, ничья была бы более закономерным исходом встречи, но «Спартак», до этого проигравший два матча, к минувшей игре подошел не в лучшем психологическом состоянии, в связи с чем команде не хватило концентрации. Отсюда и два пенальти. А так, думаю, многие и ожидали именно такого исхода, который мы в итоге увидели.

В конечном итоге за титул будут бороться три команды: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, а кровь будет пить «Краснодар» (смеется). Уверен, что кто из этих команд удачнее остальных выступит в очных поединках, тот и станет чемпионом России. В этом сезоне как никогда нет явного фаворита за чемпионство. Аутсайдер озвученного тренера? Пожалуй, «Спартак». Надо учитывать, что у наставника красно-белых самый минимальный опыт работы главным тренером среди его конкурентов, - цитирует Пятницкого Rusfootball.

Напомним, что «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2. Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков. Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».