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«Краснодар» – «Рубин». Жоаозиньо стал самым бьющим игроком матча

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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Вчера в матче 9-го тура премьер-лиги «Краснодар» на своем поле обыграл «Рубин» – 1:0.

По данным InStat, хозяева больше владели мячом – 59% против 41%, нанесли больше ударов по воротам – 8 (2 в створ) против 3 (1), сделали больше передач – 570 (точность – 86%) против 339 (75%), совершили больше обводок – 22 (удачные – 55%) против 17 (59%). «Рубин», в свою очередь, выиграл больше единоборств – 101 против 87.

Самым бьющим игроком матча стал Жоаозиньо – 5 ударов (1 в створ). Наибольшее количество передач сделал Каборе – 72 (точность – 89%). В единоборства чаще всех вступал Канунников – 34 (выиграл – 26%). А лучшим в дриблинге стал Бауэр – 5 обводок (4 удачных).

Матч

Краснодар - Рубин - 1:0 (1:0)

Голы

Ари 45 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин (Енджейчик, 20), Петров (Торбинский, 85), Жоаозиньо, Каборе, Газинский, Подберёзкин, Эбуэ Куасси, Ари (Окриашвили, 76)

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Сонг (Мвила, 84), Ткачук, Гарсия (Жемалетдинов, 74), Карадениз (Лестьенн, 60), Оздоев, Канунников

Предупреждения:

Каборе, 28; Ари, 37 - Самбрано, 36; Набиуллин, 39; Канунников, 88

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

02 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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