«Краснодар» – «Рубин». Жоаозиньо стал самым бьющим игроком матча

Вчера в матче 9-го тура премьер-лиги «Краснодар» на своем поле обыграл «Рубин» – 1:0.

По данным InStat, хозяева больше владели мячом – 59% против 41%, нанесли больше ударов по воротам – 8 (2 в створ) против 3 (1), сделали больше передач – 570 (точность – 86%) против 339 (75%), совершили больше обводок – 22 (удачные – 55%) против 17 (59%). «Рубин», в свою очередь, выиграл больше единоборств – 101 против 87.

Самым бьющим игроком матча стал Жоаозиньо – 5 ударов (1 в створ). Наибольшее количество передач сделал Каборе – 72 (точность – 89%). В единоборства чаще всех вступал Канунников – 34 (выиграл – 26%). А лучшим в дриблинге стал Бауэр – 5 обводок (4 удачных).