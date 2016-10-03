Николай Левников: Сегодня РФС рассмотрит судейство в первых девяти турах РФПЛ

Судейско-инспекторский комитет РФС сегодня рассмотрит работу арбитров в первых девяти турах чемпионата России, сообщил председатель комитета Николай Левников.

- Работа Иванова не будет рассмотрена судейско-инспекторским комитетом, поскольку департамент судейства и инспектирования не давал нам никакой информации на этот счет, - сказал Левников. - Но мы рассмотрим работу арбитров в целом в первых девяти турах чемпионата. И, если Иванов получил неудовлетворительную оценку за свою работу в матче «Зенита» и «Спартака», то руководитель департамента, конечно же, расскажет об этом.

Напомним, что арбитр матча «Зенит»- «Спартак» Сергей Иванов зафиксировал нарушение со стороны Доменико Кришито на Квинси Промесе. К тому времени у итальянского защитника «Зенита» уже была желтая карточка. В ответной атаке «Зенит» заработал пенальти, который реализовал Жулиано. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу питерского клуба.

За «Зенит» отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.