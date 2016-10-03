«Ростов» – ЦСКА. Армейцы нанесли всего один удар в створ ворот

Вчера в матче 9-го тура премьер-лиги «Ростов» дома обыграл ЦСКА – 2:0.

По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 56% времени против 44% у «Ростова», сделал больше передач – 523 (точность – 82%) против 396 (77%). Однако в острых передачах «Ростов» был лучше – 20 (75%) против 10 (40%). Кроме того, хозяева нанесли больше ударов в створ ворот – 3 против 1, а еще превзошли соперника в дриблинге – 32 обводки (удачные – 59%) против 25 (44%). Армейцы же выиграли больше единоборств – 106 против 90.

Самым бьющим игроком матча стал Тошич – 3 удара (0 в створ). Наибольшее количество передач сделал Фернандес – 70 (точность – 84%). А острых передач – Нобоа – 6 (17%). В единоборства чаще всех вступал Траоре – 43 (выиграл – 49%). Отметим, что это лучший показатель нападающего ЦСКА в этом компоненте игры в нынешнем сезоне. А самым активным в дриблинге был Миланов – 10 обводок (удачные – 50%).