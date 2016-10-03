В 10 матчах за «Зенит» Жулиано заработал 16 очков по системе «гол+пас»

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«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – второй После 9-го тура премьер-лиги «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя домашняя аудитория красно-белых – 29273 человека.

Матч «Зенит» – «Спартак» стал самым посещаемым в 9-м туре Матчи 9-го тура премьер-лиги посетили 76360 болельщиков, то есть средняя аудитория одного матча составила 9545 человек. Стадионы заполнились на 41,9%.

А я милого узнаю по походке Несмотря на поражение в Санкт-Петербурге, «Спартак» Массимо Карреры все равно заслуживает похвалы.