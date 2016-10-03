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В 10 матчах за «Зенит» Жулиано заработал 16 очков по системе «гол+пас»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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Вчера в матче 9-го тура премьер-лиги «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» – 4:2.

Бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано забил гол (с пенальти) и сделал результативную передачу.

Отметим, что вчерашний матч стал для Жулиано десятым в составе «Зенита». В этих 10 матчах бразилец заработал 16 очков по системе «гол+пас» – 9 забитых мячей и 7 голевых передач.

По статистике Жулиано отличается результативным действием каждые 46 минут.

Матч

Зенит - Спартак - 4:2 (2:2)

Голы

Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш

Предупреждения:

Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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