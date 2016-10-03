Кузнецова поднялась на седьмое место в рейтинге WTA
Российская
теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане,
переместилась на седьмое место в рейтинге WTA.
В первую десятку вернулась Доминика Цибулкова, победившая Кузнецову, но проигравшая в финале Петре Квитовой. Кроме того, Агнешка Радванска из Польши опередила Гарбинье Мугурусу из Испании и теперь занимает третье место.
Рейтинг WTA
Положение на 3
октября 2016 года
1. (1) Анжелик Кербер
(Германия) – 8485 очков
2. (2) Серена Уильямс
(США) – 7050
3. (4) Агнешка
Радванска (Польша) – 5535
4. (3) Гарбинье
Мугуруса (Испания) – 5246
5. (5) Симона Халеп
(Румыния) – 4987
6. (6) Каролина
Плишкова (Чехия) – 4340
7. (10) Светлана
Кузнецова (Россия) – 3540
8. (12) Доминика
Цибулкова (Словакия) – 3500
9. (9) Мэдисон Киз
(США) – 3417
10. (8) Карла Суарес
Наварро (Испания) – 3330
11. (16) Петра
Квитова (Чехия) – 3185
12. (11) Виктория Азаренко
(Белоруссия) – 3061
13. (7) Винус Уильямс
(США) – 3020
14. (13) Джоанна
Конта (Великобритания) – 2835
15. (14) Тимеа
Бачински (Швейцария) – 2773
16. (15) Роберта
Винчи (Италия) – 2345
17. (17) Анастасия
Павлюченкова (Россия) – 2250
18. (19) Саманта
Стосур (Австралия) – 2200
19. (18) Элина
Свитолина (Украина) – 2186
20. (20) Елена
Веснина (Россия) – 2114…
24. (28) Дарья
Касаткина (Россия) – 1688…
35. (37) Екатерина
Макарова (Россия) – 1411…
94. (88) Маргарита
Гаспарян (Россия) – 694
95. (96) Мария
Шарапова (Россия) – 690
69. (104) Ирина
Хромачева (Россия) – 690