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Кузнецова поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

Антон Липкин
Антон Липкин
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, переместилась на седьмое место в рейтинге WTA.

В первую десятку вернулась Доминика Цибулкова, победившая Кузнецову, но проигравшая в финале Петре Квитовой. Кроме того, Агнешка Радванска из Польши опередила Гарбинье Мугурусу из Испании и теперь занимает третье место.

Рейтинг WTA

Положение на 3 октября 2016 года

1. (1) Анжелик Кербер (Германия) – 8485 очков

2. (2) Серена Уильямс (США) – 7050

3. (4) Агнешка Радванска (Польша) – 5535

4. (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5246

5. (5) Симона Халеп (Румыния) – 4987

6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) – 4340

7. (10) Светлана Кузнецова (Россия) – 3540

8. (12) Доминика Цибулкова (Словакия) – 3500

9. (9) Мэдисон Киз (США) – 3417

10. (8) Карла Суарес Наварро (Испания) – 3330

11. (16) Петра Квитова (Чехия) – 3185

12. (11) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3061

13. (7) Винус Уильямс (США) – 3020

14. (13) Джоанна Конта (Великобритания) – 2835

15. (14) Тимеа Бачински (Швейцария) – 2773

16. (15) Роберта Винчи (Италия) – 2345

17. (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2250

18. (19) Саманта Стосур (Австралия) – 2200

19. (18) Элина Свитолина (Украина) – 2186

20. (20) Елена Веснина (Россия) – 2114…

24. (28) Дарья Касаткина (Россия) – 1688…

35. (37) Екатерина Макарова (Россия) – 1411…

94. (88) Маргарита Гаспарян (Россия) – 694

95. (96) Мария Шарапова (Россия) – 690

69. (104) Ирина Хромачева (Россия) – 690

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