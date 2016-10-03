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Кузнецова вошла в Топ-10 Чемпионской гонки WTA

Антон Липкин
Антон Липкин
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, поднялась на десятое место в Чемпионской гонке WTA.

Напомним, Кузнецова поочередно выбила из борьбы двух теннисисток из первой десятки мирового рейтинга – Винус Уильямс и Агнешку Радванску.

Победительница турнира в Китае Петра Квитова переместилась с 21-й на 12-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 3 октября 2016 года

1. (1) Анжелик Кербер (Германия) – 7905

2. (2) Серена Уильямс (США) – 7050

3. (3) Симона Халеп (Румыния) – 4609

4. (4) Агнешка Радванска (Польша) – 4075

5. (5) Каролина Плишкова (Чехия) – 3981

6. (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3558

7. (7) Доминика Цибулкова (Словакия) – 3495

8. (9) Мэдисон Киз (США) – 3137

9. (8) Карла Суарес Наварро (Испания) – 3052

10. (11) Светлана Кузнецова (Россия) – 2881

11. (10) Джоанна Конта (Великобритания) – 2835

12. (21) Петра Квитова (Чехия) – 2555

13. (13) Винус Уильямс (США) – 2201

14. (13) Роберта Винчи (Италия) – 2155

15. (12) Тимеа Бачински (Швейцария) – 2124

16. (15) Елена Веснина (Россия) – 2085

17. (16) Саманта Стосур (Австралия) – 2081

18. (17) Барбора Стрыцова (Чехия) – 2060

19. (18) Элина Свитолина (Украина) – 1883

20. (20) Каролин Возняцки (Дания) – 1841…

25. (24) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1507…

28. (32) Дарья Касаткина (Россия) – 1479…

31. (30) Екатерина Макарова (Россия) – 1412…

87. (91) Ирина Хромачева (Россия) – 690

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