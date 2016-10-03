Кузнецова вошла в Топ-10 Чемпионской гонки WTA
Российская
теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане,
поднялась на десятое место в Чемпионской гонке WTA.
Напомним, Кузнецова поочередно выбила из борьбы двух теннисисток из первой десятки мирового рейтинга – Винус Уильямс и Агнешку Радванску.
Победительница турнира в Китае Петра Квитова переместилась с 21-й на 12-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 3
октября 2016 года
1. (1) Анжелик Кербер
(Германия) – 7905
2. (2) Серена Уильямс
(США) – 7050
3. (3) Симона Халеп
(Румыния) – 4609
4. (4) Агнешка
Радванска (Польша) – 4075
5. (5) Каролина
Плишкова (Чехия) – 3981
6. (6) Гарбинье
Мугуруса (Испания) – 3558
7. (7) Доминика
Цибулкова (Словакия) – 3495
8. (9) Мэдисон Киз
(США) – 3137
9. (8) Карла Суарес
Наварро (Испания) – 3052
10. (11) Светлана
Кузнецова (Россия) – 2881
11. (10) Джоанна
Конта (Великобритания) – 2835
12. (21) Петра
Квитова (Чехия) – 2555
13. (13) Винус
Уильямс (США) – 2201
14. (13) Роберта
Винчи (Италия) – 2155
15. (12) Тимеа
Бачински (Швейцария) – 2124
16. (15) Елена
Веснина (Россия) – 2085
17. (16) Саманта
Стосур (Австралия) – 2081
18. (17) Барбора
Стрыцова (Чехия) – 2060
19. (18) Элина
Свитолина (Украина) – 1883
20. (20) Каролин
Возняцки (Дания) – 1841…
25. (24) Анастасия
Павлюченкова (Россия) – 1507…
28. (32) Дарья
Касаткина (Россия) – 1479…
31. (30) Екатерина
Макарова (Россия) – 1412…
87. (91) Ирина
Хромачева (Россия) – 690