Михаил Моссаковский: Интрига в чемпионате России ожила с новой силой

Телекомментатор Михаил Моссаковский считает, что в этом сезоне в чемпионате России закрутится интрига.

- Интриги достаточно было с самого начала. В этом сезоне мы видим перестройку в игре «Зенита», все очень непросто у ЦСКА, команда играет без своего лидера атаки. И понятно, что ЦСКА тоже нужно перестраиваться, так как играть с Траоре и Муса в нападении - это изначально разные вещи. Интрига жива, и она ожила с новой силой, - цитирует Моссаковского «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что после девяти туров в чемпионате России «Спартак» и «Зенит» набрали по 19 очков, ЦСКА замыкет тройку, у армейцев на балл меньше. У «Ростова» и «Амкара» - по 16 очков, у «Краснодара» - 15.