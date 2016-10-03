Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Пекине.

На старте турнира россиянка одержала победу над представительницей США Луизой Чикиро. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте чуть меньше часа.

В следующем раунде Касаткина сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг