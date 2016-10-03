Касаткина вышла во второй круг турнира в Пекине
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Пекине.
На старте турнира россиянка одержала победу над представительницей США Луизой Чикиро. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте чуть меньше часа.
В следующем раунде Касаткина сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 5 424 394 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Чирико Л. (США) - Касаткина Д. (Россия) - 2:6, 1:6
Место и дата
03 октября 09:15, , Онлайн-трансляция
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