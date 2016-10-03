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Касаткина вышла во второй круг турнира в Пекине

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Пекине.

На старте турнира россиянка одержала победу над представительницей США Луизой Чикиро. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте чуть меньше часа. 

В следующем раунде Касаткина сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии. 

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Матч

Чирико Л. (США) - Касаткина Д. (Россия) - 2:6, 1:6

Место и дата

03 октября 09:15, , Онлайн-трансляция

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