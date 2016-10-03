Михаил Вартапетов: Идет всего 9-й тур, а «Зенит» уже засветился с админресурсом

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о высказывании Алексея Миллера после победы «Зенита» над красно-белыми.

- Миллер назвал победу «Зенита» ожидаемой? Как же надо бояться «Спартак», чтобы вот так рано засветиться с админресурсом?! Всего-то 9-й тур! - написал Вартапетов в своем твиттере.

Миллер назвал победу «Зенита» ожидаемой? - Как же надо бояться «Спартак», чтоб вот так рано засветиться с админресурсом! Всего-то 9-й тур! — Михаил Вартапетов (@mvartapetov) 2 октября 2016 г.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2. Алексей Миллер после матча в интервью официальному сайту «Зенита» поздравил Петербург с победой и назвал ее ожидаемой.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».

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