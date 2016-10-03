День в истории. Златану Ибрагимовичу – 35

Сегодня 35 лет исполнилось форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу.

Профессиональная карьера шведского нападающего началась в 1999 году в «Мальме». После этого Ибрагимович выступал за «Аякс» (2001-2004), «Ювентус» (2004-2006), «Интер» (2006-2009), «Барселону» (2009-2010), «Милан» (2010-2012), «Пари Сен-Жермен» (2012-2016). Минувшим летом форвард перешел в «Манчестер Юнайтед».

Ибрагимович становился чемпионом Голландии (2002, 2004), Италии (2007, 2008, 2009, 2011), Испании (2010) и Франции (2013, 2014, 2015, 2016).

В составе «Барселоны» он стал обладателем Суперкубка Европы (2009) и победителем клубного чемпионата мира (2009).

В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола.

В нынешнем сезоне он забил шесть голов в 11 матчах «Манчестер Юнайтед».