Сергей Рыжиков: На прогресс «Рубина» посмотрим в конце мая
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России, а также поделился ожиданиями от следующей игры, которая пройдет на «Казань Арене».
– Оценка нормальная. Я думаю, поле не дало ни нам, ни «Краснодару» проявить лучшие качества. Было много борьбы, много нарушений, но сказалось мастерство игроков «Краснодара», которые выжали из своих моментов гол, а мы нет. Нам остается только работать и терпеть. У нас еще идет адаптационный период.
– Чувствуется ли прогресс в игре команды?
– О прогрессе пока тяжело говорить. Ребята стараются. На прогресс посмотрим в конце мая, на каком месте мы закончим чемпионат. Сейчас пока тяжело говорить. Ребята стараются, работают, что-то получается, что-то нет. Равнодушных на поле не было. Бились, старались. Но счет на табло. Хочется пожелать болельщикам терпения, веры в команду. Чтобы они верили в нас. 15 октября мы наконец-то играем на «Казань Арене», очень этого ждем. Думаю, это положительно скажется на игре команды. Новые игроки увидят, какой у нас красавец-стадион. Думаю, не ударим в грязь лицом, – цитирует Рыжикова официальный сайт команды.
Матч
Голы
Ари 45 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин (Енджейчик, 20), Петров (Торбинский, 85), Жоаозиньо, Каборе, Газинский, Подберёзкин, Эбуэ Куасси, Ари (Окриашвили, 76)
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Сонг (Мвила, 84), Ткачук, Гарсия (Жемалетдинов, 74), Карадениз (Лестьенн, 60), Оздоев, Канунников
Предупреждения:
Каборе, 28; Ари, 37 - Самбрано, 36; Набиуллин, 39; Канунников, 88
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция