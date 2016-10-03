Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Барыс- : -Нефтехимик
Хоккей  Югра- : -Лада
Хоккей  Автомобилист- : -Ак Барс
Хоккей  Динамо Рига- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Рыжиков: На прогресс «Рубина» посмотрим в конце мая

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России, а также поделился ожиданиями от следующей игры, которая пройдет на «Казань Арене».

– Оценка нормальная. Я думаю, поле не дало ни нам, ни «Краснодару» проявить лучшие качества. Было много борьбы, много нарушений, но сказалось мастерство игроков «Краснодара», которые выжали из своих моментов гол, а мы нет. Нам остается только работать и терпеть. У нас еще идет адаптационный период.

– Чувствуется ли прогресс в игре команды?
– О прогрессе пока тяжело говорить. Ребята стараются. На прогресс посмотрим в конце мая, на каком месте мы закончим чемпионат. Сейчас пока тяжело говорить. Ребята стараются, работают, что-то получается, что-то нет. Равнодушных на поле не было. Бились, старались. Но счет на табло. Хочется пожелать болельщикам терпения, веры в команду. Чтобы они верили в нас. 15 октября мы наконец-то играем на «Казань Арене», очень этого ждем. Думаю, это положительно скажется на игре команды. Новые игроки увидят, какой у нас красавец-стадион. Думаю, не ударим в грязь лицом, – цитирует Рыжикова официальный сайт команды.

Матч

Краснодар - Рубин - 1:0 (1:0)

Голы

Ари 45 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин (Енджейчик, 20), Петров (Торбинский, 85), Жоаозиньо, Каборе, Газинский, Подберёзкин, Эбуэ Куасси, Ари (Окриашвили, 76)

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Сонг (Мвила, 84), Ткачук, Гарсия (Жемалетдинов, 74), Карадениз (Лестьенн, 60), Оздоев, Канунников

Предупреждения:

Каборе, 28; Ари, 37 - Самбрано, 36; Набиуллин, 39; Канунников, 88

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

02 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Нагучев: Жоаозиньо - лучший игрок матча «Краснодар» - «Рубин»Комментатор Роман Нагучев назвал игрока «Краснодара» Жоаозиньо лучшим в матче с «Рубином» (1:0).Михаил Моссаковский: Интрига в чемпионате России ожила с новой силойТелекомментатор Михаил Моссаковский считает, что в этом сезоне в чемпионате России закрутится интрига.Бывший пресс-атташе «Спартака» Зинин назначен спортивным директором «Краснодара»С 1 октября должность спортивного директора «Краснодара» занял Алексей Зинин, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.«Краснодар» – «Рубин». Жоаозиньо стал самым бьющим игроком матчаВчера в матче 9-го тура премьер-лиги «Краснодар» на своем поле обыграл «Рубин» – 1:0.«Атака сильнее защиты и у «Зенита», и у «Спартака». Включение Геннадия Орлова«Атака сильнее защиты и у «Зенита», и у «Спартака». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о «Спартаке», который не выдержал своего же напора, и фундаментальной проблеме «Зенита» в обороне.Ари: Тренер беспокоился, что я получу вторую желтую карточкуНападающий «Краснодара» Ари после победы над казанским «Рубином» в матче 9 тура Премьер-Лиги рассказал, что «быкам» необходимым перерыв.Андреас Гранквист: Стадион «Кубань» недостаточно хорош для «Краснодара»Защитник «Краснодара» Андрес Гранквист после победы над казанским «Рубином» рассказал о состоянии команды.Ари: С нашей стороны было достаточно прессингаНападающий «Краснодара» Ари поделился эмоциями от победы над «Рубином» (1:0).Игорь Шалимов: Сложно проводить восемь матчей в таком режимеИсполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над казанским «Рубином» в матче 9-го тура РФПЛ подвел итоги матча.Отряд не заметил потери бойца. «Краснодар» победил без СмоловаОтряд не заметил потери бойца. «Краснодар» победил без Смолова«Краснодар» красиво простился со стадионом «Кубань», обыграв казанский «Рубин» благодаря голу Ари.Тренер «Рубина» Грасия: Игру предопределил гол АриГлавный тренер казанского «Рубина» Хавьер Гарсия после матча с «Краснодаром» (0:1) в матче 9 тура Премьер-Лиги назвал ключевой эпизод матча.Гол Ари принес победу «Краснодару» в матче с «Рубином»В матче девятого тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Рубин».Новый стадион «Краснодара» получил сертификат высшей категорииНовый стадион «Краснодара» получил от комиссии Российского футбольного союза (РФС) сертификат соответствия высшей категории, сообщается на официальном сайте клуба.У Смолова закрытая травма коленного суставаСтал известен характер травмы нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.«Кубань» не переедет на стадион Сергея Галицкого«Кубань» не будет выступать на стадионе «Краснодара».Сергей Кирьяков: Все четыре российских клуба готовы бороться за победу в Лиге ЕвропыИзвестный специалист Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от побед «Краснодара» и «Зенита» в матчах группового этапа Лиги Европы над «Ниццей» (5:2) и «АЗ Алкмар» (5:0).Роман Орещук: Думаю, до следующего года мы Смолова не увидимБывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что травма нападающего «Краснодара» Федор Смолов вывела его из строя на длительный срок.Смолов потролил партнеров в инстаграмеНападающий «Краснодара» Федор Смолов выложил в инстграме фотографию, где он лежит на газоне, а вокруг него собралась вся команда, сопроводив его подписью: «А я им говорю: «парни, но уоррис, сегодня изи катка» #ходорходорходорСмолов передвигается на костыляхНападающий «Краснодара» Федор Смолов, получивший травму во втором матче группового раунда Лиги Европы с «Ниццей» (5:2), опубликовал фото в Instagram, где видно, что футболист передвигается на костылях.Кришито, Жоаозиньо и Тотти включены в команду недели Лиги ЕвропыОфициальный русскоязычный твиттер УЕФА опубликовал состав символической сборной по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы.

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Сергей Рыжиков
Сергей Рыжиковвсе новости

Cпецпредложение