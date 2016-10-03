Роман Нагучев: Жоаозиньо - лучший игрок матча «Краснодар» - «Рубин»

Комментатор Роман Нагучев назвал игрока «Краснодара» Жоаозиньо лучшим в матче с «Рубином» (1:0).

- Жоаозиньо, как мне кажется, провел вообще выдающийся матч. Когда большую часть матча проводишь в борьбе, а ты один из организаторов, то от тебя требуются невероятные вещи. В такой футбол войти гораздо сложнее, поэтому я его считаю лучшим игроком матча, - цитирует Нагучева «Евро-Футбол.Ру».

Вчера в матче 9-го тура премьер-лиги «Краснодар» на своем поле обыграл «Рубин» – 1:0. Самым бьющим игроком матча стал Жоаозиньо – 5 ударов (1 в створ).

После девяти матчей чемпионата России краснодарская команда расположилась на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 15 очков, подопечные Хавьера Грасии занимают десятое место с девятью очками.

В следующем туре подопечные Игоря Шалимова отправятся в Тулу, где 16 октября сыграют с «Арсеналом», а «Рубин» днем ранее примет на своем поле «Крылья Советов».