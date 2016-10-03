Остон Мюттьюз: Опыт Кубка мира помог мне почувствовать уверенность

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз после выставочного матча с «Монреалем» (3:2 OT) заявил, что не волновался перед своей первой игрой на уровне НХЛ.

«Опыт выступления на Кубке мира помог мне почувствовать уверенность в том, что ты сможешь играть на таком уровне и внести свой вклад.

Надо выходить и играть. Если ты боишься ошибиться, то ты обязательно ошибешься. Что касается меня, то я буду играть в свой хоккей. Если я совершу ошибку, то я буду в этом виноват. Однако я сделаю все, чтобы в моей игре их было как можно меньше», – приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Напомним, 19-летний американец был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года. В сентябре Мэттьюз участвовал в Кубке мира в составе сборной молодых звезд Северной Америки.