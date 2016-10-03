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«Астон Вилла» уволила ди Маттео

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Астон Вилла»Комментарии

Итальянец Роберто ди Маттео уволен с поста главного тренера «Астон Виллы», сообщает официальный сайт команды.

Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Стив Кларк.

«Руководство «Астон Виллы» приняло решение расстаться с тренером ди Маттео. Такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов. Мы благодарны ди Маттео за его усилия восстановить команду и желаем ему успехов в дальнейшей работе», - говорится в сообщении клуба. 

46-летний Ди Маттео пробыл у руля «Астон Виллы» всего 123 дня. 

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Астон Вилла» вылетела из премьер-лиги. В чемпионшипе команда занимает 19-е место, имея в активе 10 очков в 11 матчах.  

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