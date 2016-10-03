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Илья Сорокин: Полевые игроки помогли мне отыграть хорошо

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ХК ЦСКАКомментарии

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отметил своих партнеров по команде после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» (2:1 OT).

«Когда соперник нагружает бросками, играть даже проще – ты всегда в тонусе. Полевые игроки помогли мне сегодня отыграть хорошо, большое количество бросков приняли на себя. Огромное им спасибо. В конце концов, мы сегодня победили, и эта победа стала наградой за те усилия, которые каждый из нас приложил на льду, – сказал Сорокин клубной пресс-службе.

21-летний Сорокин отразил 28 бросков и одержал восьмую победу в сезоне.

Матч

Слован - ЦСКА - 1:2 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Петров 10:54 (0:1). Недорост (Еглич, Вьеденски), 31:59 (1:1). Науменков (Киселевич), 62:52 (1:2).

Место и дата

02 октября 18:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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