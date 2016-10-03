Илья Сорокин: Полевые игроки помогли мне отыграть хорошо
Голкипер ЦСКА Илья
Сорокин отметил своих партнеров по команде после матча регулярного чемпионата
КХЛ со «Слованом» (2:1 OT).
«Когда соперник нагружает бросками, играть даже проще – ты
всегда в тонусе. Полевые игроки помогли мне сегодня отыграть хорошо, большое
количество бросков приняли на себя. Огромное им спасибо. В конце концов, мы
сегодня победили, и эта победа стала наградой за те усилия, которые каждый из
нас приложил на льду, – сказал Сорокин клубной пресс-службе.
21-летний Сорокин отразил 28 бросков и одержал восьмую победу в сезоне.
Матч
Слован - ЦСКА - 1:2 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Петров 10:54 (0:1). Недорост (Еглич, Вьеденски), 31:59 (1:1). Науменков (Киселевич), 62:52 (1:2).
Место и дата
02 октября 18:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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