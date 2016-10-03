Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Пенг7:5, 6:1Уильямс
Хоккей  Барыс- : -Нефтехимик
Хоккей  Югра- : -Лада
Теннис  Радванска- : -Макарова
Хоккей  Автомобилист- : -Ак Барс
Хоккей  Динамо Рига- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

После смерти Тоуэлла в Британии потребовали изменить правила бокса

Елена Корсунская
Источник:  «Российская газета»Комментарии

После смерти шотландского боксера полусреднего веса Майка Тоуэлла британский политик Пол Флинн потребовал в кратчайшие сроки изменить правила бокса.

- Нужно защитить головы спортсменов, свести к минимуму количество ударов, из-за которых может пострадать мозг. Вся цель бокса - довести соперника до бессознательного состояния, - цитирует Флинна «Российская газета». 

Политика поддержали Британская медицинская ассоциация и Всемирная медицинская ассоциация. На Олимпиаде в Рио в 2016 году впервые за 32 года боксеры выступали без защитных шлемов. 

Бой между Тоуэллом и Эвансом за титул чемпиона Великобритании состоялся на прошлой неделе в Глазго. Майк Тоуэлл был нокаутирован в пятом раунде, потерпев первое поражение в своей карьере.

Шотландец смог покинуть ринг и спортивную арену только на носилках. Промоутер бойца сообщил, что Майк, получивший тяжелые травмы, мог дышать только при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Спасти его жизнь врачи не смогли. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер сборной России: Тищенко также, как и Левит выходил биться, и не его это вина, что ему подняли рукуТренер сборной России Эдуард Кравцов высказался о судействе во время финального поединка Василий Левит (Казахстан) - Евгений Тищенко (Россия) на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Александр Лебзяк: Не вижу огня в глазах у ребят – они, как туристыАлександр Лебзяк: Не вижу огня в глазах у ребят – они, как туристыГлавный тренер сборной России по боксу рассказал Sovsport.ru о подготовке к Олимпийским играм, лени подопечных и шансах профессионалов.На «Матч ТВ» обещают «суперсубботу»На канале рассказали, как покажут большое количество спортивных событий, запланированных на субботу.Дмитрий Бивол: К следующему бою готовлюсь в Лос-АнджелесеПерспективные российские боксеры, полутяжеловес Дмитрий Бивол и тяжеловес Сергей Кузьмин, в настоящее время находятся в США, где готовятся к следующим поединкам, которые состоятся в апреле в Москве.«Он не терпел, когда его не узнавали»«Он не терпел, когда его не узнавали»41 год назад при невыясненных до сих пор обстоятельствах погиб один из самых известных советских боксеров Валерий Попенченко.Рэп, бокс, баскетбол. Что будет делать Рой Джонс в РоссииРэп, бокс, баскетбол. Что будет делать Рой Джонс в РоссииРой Джонс получил российское гражданство, а Sovsport.ru объясняет, для чего это нужно.Боксер Тони Айяла найден мертвым в тренажерном зале52-летний американский боксер Тони Айяла был найден мертвым в одном из тренажерных залов Сан-Антонио.Ультраправый. 20 простых упражнений, которые научат вас бить уверенно и эффективноУльтраправый. 20 простых упражнений, которые научат вас бить уверенно и эффективноПеред тем, как отправить своего корреспондента на чемпионат по силе удара, мы решили спросить у одного из руководителей «Академии бокса» Олега Жадобина, какие упражнения стоит осваивать, если тебе кроме массы и рельефа нужен хороший удар правой.Эдуард Трояновский: Айк – молодой, в этом есть плюсы и минусыРоссийский боксер Эдуард Трояновский (20-0, 17 КО) рассказал о своей подготовке к поединку за титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе против Айка Шахназаряна (15-1, 6 КО).Матвей Коробов потерпел первое поражение в карьереРоссиянин Матвей Коробов не смог завоевать титул WBO, проиграв техническим нокаутом Энди Ли.Ву переизбран на пост главы Международной федерации любительского боксаПрезидент Международной федерации любительского бокса (АИБА) доктор Чинг-Кью Ву переизбран на третий срок.Хорватский боксер Лончар, избивший рефери, дисквалифицирован пожизненноУчастник молодежного чемпионата Европы по боксу в составе сборной Хорватии Видо Лончар получил пожизненную дисквалификацию за нанесение побоев польскому рефери Магею Дзюрго.Хорватский боксер Лончар избил рефери в рингеПоединок между хорватом Видо Лончаром и литовцем Альгирдасом Баниулисом на молодежном чемпионате мира по боксу завершился грандиозным скандалом.Контракт на бой Стиверн-Уайлдер могут подписать до конца неделиСо-менеджер американского супертяжеловеса Дионтэя Уайлдера (32-0, 32 КО) Джей Дэас выказал уверенность, что соглашение на бой против чемпиона мира по версии WBC канадцем Бермейном Стиверном (24-1-1, 21 КО) может быть подписано уже до конца текущей недели.Тимоти Брэдли встретится с Диего Чавесом в Лас-Вегасе 13 декабряЭкс-чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Тимоти Брэдли (31-1, 12 KO) проведёт бой против аргентинца Диего Чавеса (23-2, 19 KO).Денис Лебедев: С Роем Джонсом обнялисьЧемпион WBAв первом тяжелом весе ответил на вопросы прессы после поединка с Павлом Колодзеем.Григорий Дрозд: Думал Влодарчик будет бить сильнееРоссиянин Григорий Дрозд ответил на вопросы журналистов после поединка с Кшиштфом Влодарчиком, который принес Дрозду первый в карьере титул чемпиона мира, по версии WBC.Григорий Дрозд: Когда судья поднял мою руку, подумал: «Сделали мы этого дьявола»Чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд, победивший Григория Владарчика, рассказал, о чем подумал после объявления судьи о победе.Григорий Дрозд: Победил, потому что пахалГригорий Дрозд, завоевавший титул чемпиона мира по версии WBC в бою с Кшиштофом Владарчиком, объяснил, как его удалось провести несвойственный для себя бой в плане выносливости.Григорий Дрозд: Ожидал больше агрессии от Владарчика, а он растерялсяБоксер Григорий Дрозд рассказал, что ждал от своего соперника больше агрессии.

Cпецпредложение