После смерти Тоуэлла в Британии потребовали изменить правила бокса

После смерти шотландского боксера полусреднего веса Майка Тоуэлла британский политик Пол Флинн потребовал в кратчайшие сроки изменить правила бокса.

- Нужно защитить головы спортсменов, свести к минимуму количество ударов, из-за которых может пострадать мозг. Вся цель бокса - довести соперника до бессознательного состояния, - цитирует Флинна «Российская газета».

Политика поддержали Британская медицинская ассоциация и Всемирная медицинская ассоциация. На Олимпиаде в Рио в 2016 году впервые за 32 года боксеры выступали без защитных шлемов.

Бой между Тоуэллом и Эвансом за титул чемпиона Великобритании состоялся на прошлой неделе в Глазго. Майк Тоуэлл был нокаутирован в пятом раунде, потерпев первое поражение в своей карьере.

Шотландец смог покинуть ринг и спортивную арену только на носилках. Промоутер бойца сообщил, что Майк, получивший тяжелые травмы, мог дышать только при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Спасти его жизнь врачи не смогли.

