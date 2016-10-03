Алексей Маклаков: Нужно подавать протест, иначе странный человек по фамилии Иванов угробит наш чемпионат

Известный болельщик «Спартака» актер Алексей Маклаков высказался о судействе матча девятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (2:4).

«Чувство несправедливости у болельщиков «Спартака» идет по нарастающей еще с игры прошлого тура с «Уфой». А в концовке встречи с «Зенитом» мы пришли к пику отвратительного судейства. Арбитр убил игру! Так нельзя! «Зенит» одержал нечестную победу!

Играли замечательно. Кстати, помимо красной карточки Кришито, Иванов нам должен еще и пенальти. Да и вообще было много моментов, когда судья делал вид, что не видит нарушений. Если есть такая возможность, надо подавать протест. Такое судейство нельзя оставлять без последствий, иначе странный человек по фамилии Иванов угробит наш чемпионат», – приводит слова Маклакова официальный сайт телеканала «360».

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» обслуживала бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.