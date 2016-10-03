Тренер «Эйбара»: Не думал, что мы увезем очки с «Сантьяго Бернабеу»
Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:1).
- Мы действовали очень смело. Я не думал, что мы увезем отсюда очки, но это была
заслуженная ничья, добытая не только благодаря защите. Когда у нас был
мяч, мы атаковали.
Нам нужно было поджимать соперника. Идея состояла в том, чтобы прессинговать, не давать ему чувствовать себя комфортно. Конечно, это был не лучший матч «Эйбара» при мне. Были один-два или даже три-четыре матча, где мы играли сильнее.
Чтобы набрать очки в Мадриде, нужно самому сыграть хорошо и чтобы «Реал» не был хорош. Сегодня соперник создал моментов меньше, чем обычно, - заявил Мендилибар.
Напомним, «Эйбар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» идет на втором месте.
Матч
Голы
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Данило, Варан (Начо, 46), Пепе, Ковачич, Бэйл, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 46)
Эйбар: Риесго, Лежён, Луна, Дос Сантос, Энрих (Гарсия К., 76), Гарсия Д., Пенья (Бебе, 87), Рико, Эскаланте, Педро Леон (Гонсалес, 90), Капа
Предупреждения:
Бэйл, 44; Карвахаль, 44; Мората, 56; Кроос, 73 - Эскаланте, 29; Гарсия Д., 48; Лежён, 57; Пенья, 71; Рико, 84
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция