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Тренер «Эйбара»: Не думал, что мы увезем очки с «Сантьяго Бернабеу»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:1).

- Мы действовали очень смело. Я не думал, что мы увезем отсюда очки, но это была заслуженная ничья, добытая не только благодаря защите. Когда у нас был мяч, мы атаковали.

Нам нужно было поджимать соперника. Идея состояла в том, чтобы прессинговать, не давать ему чувствовать себя комфортно. Конечно, это был не лучший матч «Эйбара» при мне. Были один-два или даже три-четыре матча, где мы играли сильнее.

Чтобы набрать очки в Мадриде, нужно самому сыграть хорошо и чтобы «Реал» не был хорош. Сегодня соперник создал моментов меньше, чем обычно, - заявил Мендилибар.

Напомним, «Эйбар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» идет на втором месте.

Матч

Реал - Эйбар - 1:1 (1:1)

Голы

Рико 6 (0:1). Бэйл 18 (1:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Данило, Варан (Начо, 46), Пепе, Ковачич, Бэйл, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 46)

Эйбар: Риесго, Лежён, Луна, Дос Сантос, Энрих (Гарсия К., 76), Гарсия Д., Пенья (Бебе, 87), Рико, Эскаланте, Педро Леон (Гонсалес, 90), Капа

Предупреждения:

Бэйл, 44; Карвахаль, 44; Мората, 56; Кроос, 73 - Эскаланте, 29; Гарсия Д., 48; Лежён, 57; Пенья, 71; Рико, 84

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция


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