Тренер «Эйбара»: Не думал, что мы увезем очки с «Сантьяго Бернабеу»

Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:1).

- Мы действовали очень смело. Я не думал, что мы увезем отсюда очки, но это была заслуженная ничья, добытая не только благодаря защите. Когда у нас был мяч, мы атаковали.



Нам нужно было поджимать соперника. Идея состояла в том, чтобы прессинговать, не давать ему чувствовать себя комфортно. Конечно, это был не лучший матч «Эйбара» при мне. Были один-два или даже три-четыре матча, где мы играли сильнее.



Чтобы набрать очки в Мадриде, нужно самому сыграть хорошо и чтобы «Реал» не был хорош. Сегодня соперник создал моментов меньше, чем обычно, - заявил Мендилибар.

Напомним, «Эйбар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» идет на втором месте.