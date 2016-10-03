Роман Широков: Думал закончить с футболом еще зимой, но возник вариант с ЦСКА

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, как представлял себе завершение карьеры.

- А вы думали, меня вся страна провожать будет? Нет, конечно. Футболистов много, все так же завершают. Просто нужно это делать вовремя. Кто-то во второй лиге играет, кто-то во второй восьмерке Премьер-лиги, кто-то еще где-то… Может в Казахстан уехать. Но меня не прельщала такая перспектива, поэтому закончил так, как считал нужным.

Честно говоря, меня и зимой не покидала мысль закончить, но возник вариант с ЦСКА, поэтому решил продолжить, - цитирует Широкова еженедельник «Футбол».

После окончания профессиональной карьеры бывший капитан сборной России вступил в должность советника министра физической культуры и спорта Московской области. 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.

