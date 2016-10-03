Роналду открыл 4-звездочный отель в Лиссабоне

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду открыл гостиницу в столице Португалии.

Отелю присвоена категория четыре звезды. Он располагается в историческом центре Лиссабона. Цена самого дешевого двухместного или одноместного номера составляет около 15220 рублей за одну ночь, комната с завтраком обойдется посетителям на 700 рублей дороже.

Это уже вторая гостиница, принадлежащая Роналду. Ранее отель Pestana CR7 был открыт в родном городе игрока Фуншале. Также 31-летний футболист планирует открыть гостиницы в Мадриде и Нью-Йорке.





