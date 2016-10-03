Natus Vincere стали победителями ESL One New York 2016
Украинский коллектив Natus Vincere стал победителем турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.
В финальном матче команда выиграла у польской пятерки из Virtus.pro со счетом 2:1. Na’Vi заработали 125 000 долларов, а медведям досталось 50 000 долларов.
ESL One New York проходил с 30 сентября по 2 октября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира составил 250 000 долларов.
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