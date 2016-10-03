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Natus Vincere стали победителями ESL One New York 2016

Дмитрий Галкин
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Украинский коллектив Natus Vincere стал победителем турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

В финальном матче команда выиграла у польской пятерки из Virtus.pro со счетом 2:1. Na’Vi заработали 125 000 долларов, а медведям досталось 50 000 долларов.

ESL One New York проходил с 30 сентября по 2 октября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира составил 250 000 долларов.

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