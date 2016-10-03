Natus Vincere стали победителями ESL One New York 2016

читайте также

Александр «s1mple» Костылев признан лучшим игроком ESL One New York 2016 Украинский игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире ESL One New York 2016.

Дмитрий «hooch» Богданов покинул Gambit Капитан Gambit eSports по СS:GO Дмитрий «hooch» Богданов сообщил, что покидает команду.

Natus Vincere вышла в финал ESL One New York Украинский коллектив Natus Vincere пробился в финал турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Gambit стала победителем Adrenaline Cyber League Команда Gambit одержала победу на турнире Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.

Evil Geniuses выиграли турнир MarsTV Dota 2 League Команда Evil Geniuses стала чемпионом турнира MarsTV Dota 2 League.

Диджей Стив Аоки стал совладельцем киберспортивной организации Rogue Американский музыкант Стив Аоки приобрел контрольный пакет акций киберспортивной организации Rogue.

Gambit вышли в финал Adrenaline Cyber League Gambit eSports пробились в финал турнира Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.

Virtus.Pro вышла в полуфинал ESL One New York Польский коллектив Virtus.Pro вышел в полуфинал турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Astralis покинул турнир ESL One New York Датский коллектив Astralis покинул турнир ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Natus Vincere вышла в полуфинал ESL One New York Украинский коллектив Natus Vincere вышел в полуфинал турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

G2 Esports вылетели с турнира ESL One New York Команды OpTic Gaming и fnatic выиграли свои матчи в групповой стадии на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Team Spirit покидают турнир Adrenaline Cyber League Коллектив Team Spirit покинул турнир Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive после проигрыша команде Gambit.

FlipSid3 Tactics вышли в финал Adrenaline Cyber League Коллектив FlipSid3 Tactics вырвал победу у Tengri на турнире Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.

Немецкая футбольная лига зарегистрировала бренд eSport Bundesliga Согласно отчету gameslaw.online, немецкая футбольная лига подала заявку в Европейский союз интеллектуальной собственности на регистрацию брендов, связанных с киберспортом.

Франция признала киберспорт на законодательном уровне Французский сенат принял последнюю версию «Цифрового закона», который призвал отделять на законодательном уровне киберспорт от азартных игр.

Virtus.pro и SK Gaming одержали победы на ESL One New York Польский коллектив Virtus.pro и бразильская пятерка из SK Gaming выиграли свои матчи группового этапа на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Misfits выиграла турнир Overwatch Open Коллекnив Misfits одержал победу на турнире Overwatch Open.

Natus Vincere победила Virtus.pro на ESL One New York Украинский коллектив Natus Vincere выиграл у польской команды Virtus.pro на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Team Liquid и fnatic выиграли свои матчи на ESL One New York Команды Team Liquid и fnatic одержали победы в групповой стадии на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.